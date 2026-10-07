Gazir Contra Todos: 1 MC, 200 batallas, 1 reto

¿Te imaginas hacer 50 Finales Nacionales en un solo día ? ¿O enfrentarte a 250 rivales sin parar?

Eso es lo que le espera a Gazir el próximo 7 de noviembre en Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón . El MC asturiano se enfrentará a 200 batallas de freestyle en una sola jornada , en un reto sin precedentes.

La cuenta es sencilla… aunque el reto no lo sea: serán 150 batallas 1vs1 y 50 batallas 2vs1 , lo que significa que hasta 250 MCs podrán ponerse frente a Gazir. Y hay una condición más: tendrá una barra de vida de 10 derrotas . Si pierde la última, se acabó el reto.

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Para ponerlo en perspectiva: 200 batallas en un día serían como hacer 19 temporadas completas de Red Bull Batalla . Visto desde otro ángulo, un MC debe ganar 4 batallas para hacerse con el título de Campeón Nacional; ganar las 200 batallas sería el equivalente a ganar 50 eventos de Red Bull Batalla en un solo día . Y si Gazir consigue superarlo, habrá ganado en una sola jornada tantas batallas como ha ganado a lo largo de toda su carrera en Red Bull Batalla.

Gazir contra Todos - KV © Red Bull

250 rivales. 200 batallas. 1 reto

Gazir Contra Todos reunirá a diferentes generaciones de Red Bull Batalla , desde nombres que ya son referentes de la escena nacional e internacional hasta nuevos talentos que llegan con ganas de dar la sorpresa.

Y tú también puedes formar parte del reto.

Del 9 al 19 de octubre , cualquier aficionado podrá postularse a través de la App de Red Bull Batalla para conseguir una de las 80 plazas disponibles y enfrentarse a Gazir en Gijón . Una oportunidad para compartir con uno de los grandes nombres de la escena.

La idea es clara: poner a todos los MCs en las mismas condiciones y llevar al límite la improvisación de Gazir , sin material preparado y con un nuevo rival esperando justo después.

01 Volver a casa para hacer historia

Gijón no es un escenario cualquiera para Gazir. Es Asturias, su casa y el lugar donde empezó su historia con el freestyle. Ahora vuelve para enfrentarse a uno de los retos más grandes de su carrera delante de su público.

250 rivales. 200 batallas. 10 derrotas como máximo.

02 Sigue el reto en directo

¿Quieres ver hasta dónde llega Gazir? Gazir Contra Todos se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla .

Además, durante las próximas semanas se irán desvelando todos los detalles del reto, como participantes y las novedades a través de nuestros canales.