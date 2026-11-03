El próximo 7 de noviembre , Gijón acogerá en Laboral Ciudad de la Cultura un evento sin precedentes que dará comienzo a las 11:00 hora local.

Gazir se enfrentará a 250 freestylers en un total de 200 batallas de manera consecutiva .

Su reto personal es superar las 190 batallas ganadas , es decir, tener una tasa de victoria mayor a 95%.

La implicación física, mental y técnica en ámbitos de freestyle que supone un evento así, hacen que el reto suponga una dificultad inimaginable.

No hemos querido desaprovechar la ocasión y hemos hablado con Gazir a menos de una semana de Red Bull Gazir Contra Todos .

Gazir contra Todos - KV © Red Bull

¿Cómo se te ocurrió este reto?

En 2021 y 2022, me juntaba a rapear con amigos y hacíamos batallas. Yo lo disfrutaba mucho. Siempre había alguno que se cansaba antes que yo, o se aburría antes que yo, por lo que siempre llamaba a más amigos para que se fueran turnando.

Hablándolo con Aaron, mi mánager, llegamos a preguntarnos dónde estaría el límite de batallas consecutivas hasta que pudiera mi físico, o tuviera una gran bajada de nivel.

Al comienzo apuntamos a muchas batallas, más de 200, pero es verdad que en última instancia esto torno a un reto mayor en cuestión de nivel, ya que nunca lo imaginamos con la lista de participantes tan increíble que va a tener.

Gazir lanzando rimas en el cypher © Marcos Ferro

¿Cuál es el mayor desafío que presenta este reto? ¿Físico? ¿Mental? ¿Técnico?

Las barreras fisiológicas no dependen de mí y obviamente presentan un gran desafío. Es por ello que estoy entrenando mi cuerpo, desarrollando un plan de nutrición y trabajando con especialistas de la voz. Es lo que lo hace un desafío imponente.

Pero a nivel mental también tiene sus dificultades. Saber disociar cuando pierdes una batalla, o cuando ganas muchas y quieres mantenerte en tensión sin llegar a una relajación, es muy importante. Si en diez minutos te desconcentras, el reto se acaba perdiendo.

¿Cada especialista cómo te prepara? Hemos visto que estás con especialistas a través de tus redes.

Con el nutricionista hemos trabajado en un plan para ganar más músculo y perder grasa, priorizando alimentos con suplementos que cuiden mis defensas.

Con el entrenador físico, estar en buena forma, priorizando los músculos que dan equilibrio y que resisten al estar de pie tantas horas. Obviamente, cardio y entrenamiento pulmonar también se han trabajado.

La foniatra me ha enseñado a proyectar la voz, respirar, dosificar energía, conseguir que la voz vuelva si en algún momento se va, y a como cuidarme los días previos.

Todos ellos estarán presentes durante el reto junto a una psicóloga que me ayudará a gestionar las emociones que iré sintiendo a lo largo del día.

¿Qué significa que se haga en Gijón?

Lo hace todo muy especial para mí. Mis primeras batallas fueron aquí, y no he podido competir muchas veces ya que, por suerte o por desgracia, me ha tocado viajar muchísimo.

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Incluso he llegado a vivir fuera del país por competir. Esta vez viajan todos menos yo.

Quotation Asturias merecía un evento de este calibre Gazir

¿Qué tipo de perfil ves más probable que pueda quitarte una vida? ¿Y el que menos probabilidades tiene?

No me fío nada de las sorpresas. Aquellos que no tienen cartel, pero tienen más por ganar y tienen rodaje, suponen un peligro. Intentaré no confiarme con ninguno.

Y según esta lógica, te diría que los que menos probabilidades tienen, son los que tienen más cartel, ya que estaré más prevenido. Aún así, hay top mundiales como Aczino que siempre respaldan sus logros y te pueden seguir sorprendiendo por más que pasen los años

Y para finalizar, ¿alguna batalla que te ilusione especialmente?

Demasiadas. Cualquiera contra un vieja escuela, como Piezas o Chester, me encantaría.

De la nueva escuela me hará mucha ilusión competir contra perfiles que no esperaba batallar nunca, como Compare Flow, más allá de que me haga ilusión gente como Dani VK, Babi, Tirpa... pero a ellos se que me los enfrentaré en algún momento.

Compartir escenario con algún creador como Andoni, también va a suponer algo especial.

¿Logrará el reto Gazir?

¡Muestra tu apoyo a Gazir a través de tus redes sociales mencionando a @gazir_ysb y @RedBullBatalla y no te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 11:00 hora española!

Se lo damos en 3, 2, 1...