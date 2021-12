Es un hecho que Gazir es el freestyler del momento . Ha dejado atrás la etiqueta de promesa, y se ha consagrado como una realidad.

El competidor está teniendo un año envidiable en cuanto a resultados se refiere tras el logro de FMS Internacional , Final Nacional de Red Bull Batalla España , y el mundial de países de God Level Grand Slam .

El asturiano parece no tener límites y este 11 de diciembre afrontará su último gran campeonato: la Final Internacional de Red Bull Batalla .

Hemos tenido la oportunidad de conversar con él para repasar estos últimos meses, y conocer las expectativas que tiene de cara a la gran fecha.

Gazir, campeón de Red Bull Batalla España 2021 © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

¿Cómo te encuentras tras haber cosechado tantos triunfos en un intervalo tan corto de tiempo?

Obviamente muy contento y orgulloso. Me alegra ver que el trabajo y el esfuerzo han dado sus frutos. También, cansado mentalmente. Al final son competiciones con mucha exigencia, que por otro lado ha supuesto mucha exposición.

¿Cuál ha sido la competencia que más te ha costado ganar?

Todas han sido muy difíciles, pero me quedaría con FMS Internacional al ser la primera de las tres competencias que he ganado en este mes y medio.

Para mí fue como romper el hielo. Hasta el momento, me había quedado a las puertas de ganar dos grandes torneos. Me ha servido mucho en el ámbito personal para coger confianza y continuar la inercia en el resto de competiciones

¿Qué te ha supuesto ganar la Final Nacional de España?

He cumplido un sueño. Es la competencia que todos empezamos viendo. Me enorgullece muchísimo ver mi nombre en la lista de los campeones nacionales de España. Todos son leyendas. Es una forma de trascender, y se que es algo que me va a ayudar el resto de mi vida. Es algo que queda para la posteridad.

Gazir, campeón de Red Bull Batalla España 2021 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Cuál ha sido la clave del éxito?

Creo que tiene que ver más con mi persona. He aprendido a gestionar mis emociones y el impacto mediático que causa mi carrera artística. Ha sido esencial canalizar en cada momento la presión, la ansiedad y el estrés, para usarlo a mi favor en vez de que jugase en mi contra.

Si nos referimos más al plano competitivo, creo que durante todo este tiempo he desarrollado mis armas, pero ahora he aprendido a usarlas mejor. No hago más que antes, pero consigo más con menos, siempre fiel a mi estilo.

¿Tienes una presión añadida ahora que llevas una gran racha de victorias?

Sí. Obviamente la presión va subiendo, pero yo soy el primero que se autoexige. Nadie me va a presionar mas que yo a mi mismo, pero como comentaba, he aprendido a gestionarlo mejor.

¿Y qué expectativas tienes de cara a la Final Internacional?

Sobre todo, tengo muchísimas ganas del desafío. El hecho de estar, ya me parece increíble. Me complace representarme a mí, a mis compañeros que han participado en la nacional y a toda la gente que me apoya.

Voy a intentar ganarla y seguir con la racha. Es otro sueño a cumplir. Me dejaré la piel y aprovecharé la ambición que tengo por esta competencia.

¿Hay algún rival con el que te haga especial ilusión medirte?

Me encantaría medirme con Aczino. Es un rival muy difícil, pero siempre que he tenido un encuentro con él han quedado batallas épicas. Lo mismo con Klan. Competir contra Skone también me suele gustar, pero siendo el otro representante español, me gustaría evitarlo en esta ocasión.

Rapder, el vigente campeón, es alguien que también me motiva mucho, y más aún después del papel que hizo el año pasado. Lo mismo me pasa con Éxodo Lirical. Con Marithea también me gustaría tener un un enfrentamiento individual, ya que solamente he batallado con ella por grupos.

Gazir vs Tirpa en Semifinales © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

Estas han sido las palabras de Gazir, el vigente campeón español de Red Bull Batalla.

¿Qué te ha sorprendido más de sus declaraciones?

