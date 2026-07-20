Gazir tras vencer en la regional de Zaragoza: ''Ganar no es lo normal''

El 18 de julio sucedió la segunda regional de la temporada de Red Bull Batalla en España.

Gazir cumplió las quinielas y obtuvo el oro que le otorgaba el tricampeonato regional,y con él, su clasificación, junto a otros cinco freestylers, a la Final Nacional: Iban , Deskarte , Ander2K , Sara Socas y Zyko GDH .

Clasificados de la regional de Zaragoza 2026

No hemos querido desaprovechar la ocasión y tras levantar el trofeo, hablamos con el asturiano en caliente sobre su paso en la regional.

¿Qué se siente al obtener tu tercer oro de las regionales? Empatas a Chuty y a Skone en este récord.

Bien, muy contento. Siempre entrar en cualquier lista con leyendas así, con carreras tan largas, hace que me de cuenta de que ya llevo mis años dando el callo.

Red Bull Energy Drink es una bebida funcional que te da alas cuando las necesitas. Red Bull | Energy Drink Learn more

Tienes una tasa de victorias del 100% en regionales, ¿se te ha quedado pequeña esta instancia?

Yo creo que no. Igual ves el dato, y puedes pensarlo, pero vivirlo desde dentro, es diferente. Por ejemplo, mi batalla con Sara ha ido a la réplica. Puede que las afronte con más calma y confianza por las tablas que adquiero con el tiempo, solo eso.

Quotation No hay que acostumbrarse a ganar. Ganar es lo raro. Normalmente, se pierde. Gazir

Gazir contra Iban © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Justamente comentas una batalla que ha sido muy destacada por la comunidad en redes. ¿Qué esperabas de esa batalla?

Cuando me toco posicionarme en el cuadrante ya estaba Sara Socas, y sabía que iba a ser difícil pero también que iba a ser un batallón. Ella siempre tiene grandes batallas, y esta ha sido así. Pese a la dificultad, la he disfrutado muchísimo, y espero que el público también la haya disfrutado.

Será una nacional con tres campeones nacionales, sumando tu participación a la de Bnet y Skone. ¿Le da más valor a esta nacional?

Todas las nacionales de Red Bull no son fáciles de ganar y tienen una gran importancia, pero en esta es la vez que coinciden más campeones y obviamente tiene un algo especial.

La nacional es en Tenerife, en el Siam Park. ¿Qué esperas del público canario?

Que sean tan enérgicos como la personalidad que caracteriza a la gente de las islas. Tengo ganas de ir al Siam Park. El pasado año estuve con mis amigos de vacaciones justamente. Cosas de la vida.

¿A quién le dedicas la victoria?

A mi familia siempre, que no han podido estar hoy aquí, pero siempre me ha acompañado, como por ejemplo mi madre que estuvo en mi primera regional de Alicante, cuando más la necesitaba en la grada, y para viajar conmigo. A mis amigos, que se han pegado el viaje desde Asturias, y a todos los que me siguen que me animaron a estar hoy aquí.

Gazir © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

¿Qué te han parecido las palabras de Gazir?

Comparte con el hashtag #RedBullBatalla tus sensaciones del día de hoy, y no te olvides de tu entrada para la Final Nacional

Se lo damos en 3, 2, 1...