Gazir ya tiene un Guinness World Records®

Gazir ya tiene su Récord Guinness. El campeón asturiano completó este sábado en La Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón las 200 batallas de ‘Gazir Contra Todos’ con un balance de 197 victorias y 3 derrotas , dentro del límite de diez que se había marcado, y se convirtió en el primer MC que firma el récord mundial al mayor número de batallas de rap en 12 horas . La última, la número 200, llegó a las 22:26 contra Aczino, el único que le había ganado una final internacional.

El reto tenía dos objetivos y Gazir cumplió los dos. El primero era deportivo: ganar al menos 190 batallas contra 250 rivales, de campeones internacionales a aficionados que llegaron desde la app de Red Bull Batalla, con veinte segundos entre batalla y batalla y 16 minutos de descanso en todo el día . El segundo era entrar en el libro Guinness World Records®, y para eso no bastaba con ganar: había que completar las 200 batallas dentro de las 12 horas , bajo la mirada de una adjudicadora oficial.

Gazir Contra Todos © Jacobo Medrano

Un récord con 3 derrotas

El marcador de La Laboral dejó estas cifras al final del día:

Batallas completadas: 200, 150 de uno contra uno y 50 de dos contra uno.

Victorias: 197.

Derrotas: 3 de las diez que tenía de margen.

Récord Guinness: 200 batallas de rap en 11 horas y 23 minutos.

Hora de la batalla 200: 22:26. Estaba prevista a las 22:05 y el límite del reto eran las 23:00.

Batalla 200 contra Aczino: GANÓ.

Estas son las batallas que perdió Gazir en Gijón:

Batalla nº 116| Rival: BABI | Bloque 6| Hora 17:26 h.

Batalla nº 145 | Rival: SKONE | Bloque 8| Hora 19:07 h.

Batalla nº 160 | Rival: BNET | Bloque 8 | Hora 20:09 h.

Gazir vs Bnet Gazir Contra Todos © Gianfranco Tripodo

Para ponerlo en contexto: en una competición normal un MC disputa cinco o seis batallas en un día. Para ser campeón nacional de Red Bull Batalla hay que ganar cuatro. Gazir hizo en una sola jornada el equivalente a unas 50 Finales Nacionales y ganó en doce horas tantas batallas como en toda su carrera en Red Bull Batalla. Fueron 1.200 entradas y más de 4.800 compases improvisados.

La voz de los Guinness World Records®: “Es un récord insólito”

Anouk no pierde de vista el escenario. Es la jueza oficial de Guinness World Records® que viajó a Gijón para validar el intento, y su trabajo no consiste en aplaudir rimas, sino en contar. “Estoy aquí para verificar este intento oficial de récord por el mayor número de batallas de rap realizadas en 12 horas”, explicaba a mitad del reto, con seis horas de batallas ya en el marcador. Y lo primero que dejó claro es que lo de Gazir no tenía precedentes.

Quotation Es un maratón, la verdad Anouk de Timary

Su tarea era revisar una a una las 200 batallas “para asegurarme que cada batalla es legal” . Y ahí aparece el matiz que separa los dos objetivos del reto: a Guinness World Records® no le importa quién gana . “Lo que voy a medir es el número de batallas realizadas en 12 horas. No es el número de batallas ganadas” , aclaraba cuando Gazir acababa de encajar su primera derrota, ante Babi. Las derrotas contaban para el objetivo deportivo de las 190 victorias, pero no para el libro de los récords. Lo único que podía tumbar el récord era el reloj.

Ni siquiera con el intento en marcha se atrevía a adelantar nada: “De momento no puedo anunciar nada, porque tengo que verificar todas las batallas”. Lo que sí tenía clara era la dimensión del reto. “Es un maratón, la verdad” , resumía. Le preocupaban la voz y el aguante físico de Gazir, y le sorprendía el formato: “A mí me impresiona mucho lo del freestyle y lo de la improvisación del rap” . ¿Cuánto durará el récord? Ahí no quiso mojarse: “Es posible, es posible. Nunca sabemos cuándo se va a batir un nuevo récord”.

¿Cómo se consigue un Guinness World Records®?

Entrar en el libro Guinness no es tan sencillo como hacer algo muy difícil. Guinness World Records® recibe más de 50.000 solicitudes al año y solo una parte acaba en un récord oficial. El proceso empieza mucho antes del intento: hay que solicitar un récord que ya existe o proponer uno nuevo, y la organización decide si la propuesta cumple sus criterios. Tiene que ser medible, batible, estandarizable y verificable , y depender de una sola variable. Si la acepta, envía al aspirante las directrices oficiales : las reglas del intento y todas las pruebas que tendrá que aportar.

A partir de ahí, nada se da por bueno sin pruebas. Cada intento necesita al menos dos testigos independientes , y los récords que dependen del tiempo exigen cronometradores presentes durante todo el intento. Todo se graba y se documenta. En el caso de ‘Gazir Contra Todos’, un adjudicador oficial ha viajado hasta el lugar del intento para comprobar en directo que se cumplen las reglas y, solo de esa forma, ha procedido a entregar el certificado en el momento. No hay muchos. Guinness World Records® cuenta con unos 70 adjudicadores en todo el mundo, repartidos en 15 países y que hablan 17 idiomas. En Gijón, Anouk siguió las 200 batallas desde el mismo escenario.

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Guinness World Records®: un club exclusivo

Gazir entra en ese grupo con un récord que no se puede comprar ni entrenar en un gimnasio: depende de la voz, de la cabeza y de las piernas, pero también de 250 rivales que querían ganarle y de un jurado que no le regaló nada.

El jurado lo había avisado antes de empezar. “Se tiene en cuenta lo que se ve en el escenario. Ese es el reto, con todas sus dificultades y consecuencias”, decía Aigor. Dobleache lo zanjaba medio en broma: “No voy a tener en cuenta si Gazir está agotado o no. Que no se hubiera metido”. Ese es el matiz que hace diferente este récord . No basta con aguantar: cada una de las 200 batallas había que ganarla o perderla delante de un jurado, contra alguien que llegaba fresco.

Quotation Es un antes y un después, como el récord de Arkano, pero con el añadido de que eso es una competición Blon

De la Puerta del Sol a La Laboral: diez años después de Arkano

El freestyle en español ya sabía lo que era entrar en el libro Guinness World Records®. En octubre de 2016, Arkano improvisó durante 24 horas, 34 minutos y 27 segundos seguidos en la Puerta del Sol de Madrid y se quedó con el récord mundial a la maratón de rap más larga, que hasta entonces tenía el estadounidense Murs. “Recibir la confirmación definitiva del récord por parte de Guinness ha sido el broche final de una experiencia que me ha marcado de por vida”, dijo entonces el alicantino.

Los dos récords se parecen poco. Arkano rapeaba solo y contra el reloj. Gazir tenía delante un rival distinto cada tres minutos y un jurado que decidía a la primera, sin réplicas . Pero hay hilos que los unen. DJ Verse, uno de los dos DJs de ‘Gazir Contra Todos’, también estuvo en aquella maratón de Madrid : “No dormí más de una hora en esas 24 horas”, recordaba antes del reto. Y el propio Gazir habló con Arkano cuando el proyecto empezó a tomar forma . Incluso el trance que Arkano describió tras sus 24 horas apareció en la preparación de Gazir: su psicóloga, Carmen Acevedo, lo comparaba con el estado de flow, con “atención totalmente focalizada, sensación de fluidez y menos autocrítica”.

Gazir: “Lo hicimos. Así de simple”

Gazir durante Gazir Contra Todos © Jacobo Medrano

La idea nació hace unos cuatro años, en quedadas con amigos en las que todos acababan cansados de rapear menos él. “Yo quería más y más, y no sabía dónde estaba mi límite” , contaba Gazir. El plan original era aún más grande, mil batallas contra mil rivales. Se quedó en 200, en Gijón, en casa, con sus padres y su hermana en la grada.

Gazir no cree que nadie vaya a repetirlo pronto. “No creo que sea un evento muy replicable”, decía antes del reto. Por si acaso, el récord ya tiene nombre y apellido en el libro Guinness World Records® . Su equipo tenía claro que el domingo no podría hablar. Y él ya había dejado escrita la frase que quería leer al despertarse: “Lo hicimos. Así de simple”.