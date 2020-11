Girl Ultra habla sobre la escena del RnB en México

En México se está viviendo un proceso apasionante, la incipiente escena underground del R ’n’ B ha dado un impulso al paisaje sónico del país. A partir de influencias provenientes del future bass, hip-hop y soul, algunos colectivos como Finesse Records han reformulado la relación del país con el R ’n’ B. Se trata de un fenómeno que no solo está sucediendo en México sino también en el resto de Latinoamérica. En el centro de todo este movimiento se encuentra Girl Ultra .

En el segundo episodio de la serie Check Your DMs participaron Girl Ultra, cuyo nombre auténtico es Mariana de Miguel, además de la británica Flava D y la surcoreana CIFIKA . La artista mexicana desde niña empezó a escuchar la colección de discos de su padre, que iba desde la sensualidad de Nina Simone hasta la psicodelia de Pink Floyd . Y enseguida quedó atrapada.

“Una vez que mi padre me abrió las puertas al mundo musical, enseguida empecé a buscar discos por todos lados. ¡Incluso me descargaba de manera ilegal música en Napster!”, dice riéndose. El siguiente paso fue ponerse a componer. “Tenía unas enormes ganas de crear pero no sabía cómo”, admite. Montó un grupo de música disco que se llamó After . La banda no duró mucho tiempo pero fue el comienzo de su andadura artística.

House, electrónica y soul

En aquella época no dejaba de ver la cadena estadounidense de dibujos animados Nickelodeon, ya que era una niña de la década de los 90. Lo que más le fascinaba era la sintonía del programa. “No conocía ese estilo de música, para mí suponía un mundo nuevo”, recuerda. A partir de ahí descubrió el R ’n’ B y el hip-hop.

La primera canción que le atrapó fue el éxito de 2003 de Beyoncé y Sean Paul titulado Baby Boy. “Oír por primera vez la voz de Beyoncé me cambió la vida. Me di cuenta de que esa era la música que me interesaba”, explica.

La joven mexicana empezó a conocer a las grandes estrellas del género: J Dilla , Stevie Wonder , Sade ... “Lo que me atrajo del R ’n’ B es que se trata de una música que es fácil de digerir, es abierta y honesta. No importa en qué idioma se cante, lo fundamental es la melodía, los coros, las progresiones. No hay dos canciones que suenen igual pero todas pertenecen a la misma familia”, explica.

Una vez que descubrió el R ’n’ B quiso formar parte de este movimiento. Se dio cuenta de que una joven mexicana podía formar parte de la escena.

Mariana de Miguel empezó a experimentar con su ordenador portátil, escribiendo canciones en la misma habitación de la casa en la que sigue viviendo con su familia. Se puso en contacto con David Oranday , el fundador de Finesse Records, la compañía de Monterrey, sello por el que firmó en 2016 utilizando el nombre artístico de Girl Ultra. Al año siguiente publicó su primer proyecto: Boys EP.

A lo largo de seis canciones se lamenta de los amores perdidos. El material tiene todos los mimbres del R ’n’ B pero cantado en español. “Era mi debut y tenía que ir poco a poco porque aquí nadie sabía lo que era el R ’n’ B. Me decían: ‘Eres muy mala como artista de trap’. ¡Yo no soy una artista de trap! El comienzo de mi carrera fue muy confuso”, dice.

“En México en los 80 y 90 triunfó la música pop. No había una escena de R 'n' B”. Mariana de Miguel, alias Girl Ultra

Las circunstancias comenzaron a cambiar cuando Finesse Records y Girl Ultra cada vez tenían más seguidores que eran unos apasionados del R ’n’ B. Después el sello fichó al cantante guatemalteco Jesse Baez , quien alcanzó el éxito en México. “Es curioso, Finesse Records era un grupo de personas que producían música electrónica y beats. Yo y Jesse fuimos los primeros cantantes y compositores que ficharon. ¡Fuimos su primer experimento!”.

El experimento no paró de crecer hasta convertirse en una subcultura. Jóvenes artistas de todo México se unieron al movimiento, como Fer Casillas , Méne o Kiddie Gang , mientras que Girl Ultra y Jesse Baez empezaron a ser conocidos en el ámbito global. Pero la realidad es que todavía hay un gran número de músicos en la escena que son desconocidos y Mariana de Miguel está empeñada en cambiar esto.

“En México en los 80 y 90 triunfó la música pop. No había una escena de R 'n' B. Nosotros no teníamos miedo de poner una etiqueta a lo que hacíamos. Estamos en la era de la información, le decíamos a la gente lo que iban a consumir”, explica la joven mexicana.

“Es muy raro oír a un artista decir: ‘Lo hice solo’. Aunque no se haga público, siempre estamos colaborando unos con otros”. Mariana de Miguel, alias Girl Ultra

“Hay productores en Guadalajara o en la Península de Yucatán que están dando nuevas formas a los sonidos”, explica.

No siempre ha sido fácil esta progresión porque México es un país que muchos asocian con géneros como mariachi, corrido y duranguense, y no tanto con el R ’n’ B. “Hay productores en Guadalajara o en la Península de Yucatán que están dando nuevas formas a los sonidos. Tengo que defenderme cada día porque hay muchos estereotipos acerca de los latinos. No se ve todo el espectro de la música latina. No somos una moda, cada uno de nosotros tiene distintos gustos e intereses. Con el R ’n’ B queremos abrir un nuevo camino”, añade con algo de cansancio.

“Quiero llevar el R ’n’ B en español a un nuevo nivel, para que la gente pueda escuchar de la misma manera que oyen a Bad Bunny , a pesar de que no entiendan ni una palabra”, explica.

“Es muy raro oír a un artista decir: ‘Lo hice solo’. Aunque no se haga público, siempre estamos colaborando unos con otros. A menudo basta con que nos reunamos unos amigos y digamos: ‘¡Vamos a hacer una canción!’. Antes de darnos cuenta ya tenemos un nuevo tema y suena bien”.

“A veces escuchas un género de música que no tiene nada que ver con el tuyo pero que te despierta la creatividad. Me encanta el bossa nova, darkwave, hip-hop… sonidos que no tienen nada que ver con mi música pero que me ayudan a crecer. Para los artistas es importante tener este intercambio de ideas”, comenta con entusiasmo.