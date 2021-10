God Level: España y México suben a los primeros puesto en la segunda fecha

México vs Chile

Los equipos se vieron las caras este 17 de octubre y fueron los encargados de abrir la segunda jornada en Hermosillo. Era turno de elegir quiénes iniciaban en el 1 vs 1, Rapder eligió a Karey Cuevas y por su parte el capitán del team chileno, Teorema, informaba a KMC que era su turno de batallar. Luego de una intensa batalla y dos réplicas, los jueces eligieron a la mexicana como la ganadora. Además, Karey se quitaba la espina de la jornada número 1 en la que no pudo ser contundente; KMC también regaló un desempeño de alto nivel.

