Antes de los Juegos de 1976 era consciente de ello, pero no me ayudó a superar la depresión que sufrí después. Fui medalla de plata, pero me sentí perdedor porque fui allí a ganar. No fui allí para ser segundo, así que sentí que había defraudado a todo el mundo. Esa es la mentalidad de un joven de 16 años. Era muy joven e impresionable.