Andrew James Peters, el fotógrafo de las manifestaciones

de fotos de skate y, no sé cómo, el caso es que gané. Creo que a partir de ese momento pensaba que era un fotógrafo profesional (se ríe). Tenía 15 años y empecé a colaborar con los fotógrafos de la escena en Sídney, quienes me ayudaron mucho. Me tomé todo aquello muy en serio, quizá demasiado”.

“Cuando empezaron a cerrarlo todo, quise hacer algo que pudiese compartir con la gente, en especial en un momento en el que no se podía ir a las librerías o comprar revistas. Me pregunté: ¿de qué manera podría imprimir algo de material? Así que hice algunos fanzines en casa, a pesar de no tener dinero proveniente de la publicidad. Luego surgió el movimiento Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan) y ya cuando sucedió lo de George Floyd me quedé helado. No sabía qué hacer pero sí que quería reflexionar sobre lo que estaba pasando en el mundo”.