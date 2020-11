Hazal Nehir, la estrella del parkour, entrena en el patio de su casa

Hasta el momento Turquía no era un país famoso en el deporte del parkour, pero

1. Con la ayuda de su madre construyó un lugar donde entrenar en el patio de casa

“Lo construí en la casa de mi madre, donde vivo, con la ayuda de una amiga y de mi madre. Utilicé el sitio donde solía aparcar su coche, por lo que tuvo que construir otro parking, ¡que también he invadido con mis barras de entrenamiento! A veces se queja pero le encanta verme entrenar”, dijo.

“Lo construí en la casa de mi madre, donde vivo, con la ayuda de una amiga y de mi madre. Utilicé el sitio donde solía aparcar su coche, por lo que tuvo que construir otro parking, ¡que también he invadido con mis barras de entrenamiento! A veces se queja pero le encanta verme entrenar”, dijo.

“Lo construí en la casa de mi madre, donde vivo, con la ayuda de una amiga y de mi madre. Utilicé el sitio donde solía aparcar su coche, por lo que tuvo que construir otro parking, ¡que también he invadido con mis barras de entrenamiento! A veces se queja pero le encanta verme entrenar”, dijo.

2. Está hecho de barras de andamios y colchones de espuma

En Turquía no tiene muchas barras donde practicar el parkour, por lo que decidió montar una estructura propia en casa. El montaje le llevó tres días, y para ello utilizó barras de andamios.

En Turquía no tiene muchas barras donde practicar el parkour, por lo que decidió montar una estructura propia en casa. El montaje le llevó tres días, y para ello utilizó barras de andamios.

En Turquía no tiene muchas barras donde practicar el parkour, por lo que decidió montar una estructura propia en casa. El montaje le llevó tres días, y para ello utilizó barras de andamios.

“Practicar el parkour sobre barras es un poco más difícil porque al ser redondas resbalas con facilidad. Te obliga a mejorar tu técnica. Tengo un par de colchones que me permiten practicar algunos trucos”.

“Practicar el parkour sobre barras es un poco más difícil porque al ser redondas resbalas con facilidad. Te obliga a mejorar tu técnica. Tengo un par de colchones que me permiten practicar algunos trucos”.

“Practicar el parkour sobre barras es un poco más difícil porque al ser redondas resbalas con facilidad. Te obliga a mejorar tu técnica. Tengo un par de colchones que me permiten practicar algunos trucos”.

3. Se ha dado muchos golpes en los tobillos