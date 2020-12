Hazal Nehir saltó de Turquía a Hollywood

Mi inglés dejaba bastante que desear. Yo no sabía qué hacer, Michael Bay me estaba hablando muy deprisa, chillando delante de mí. Durante uno de los días en Roma me enteré de que yo tenía que actuar. Cuando Michael Bay se acercó, ¡yo no sabía qué decir! En mi escena tenía que decir solo una frase pero me dio vergüenza porque él estaba corrigiéndome. La parte de parkour fue fácil porque es algo que conozco. Estoy muy contenta por haber podido formar parte del proyecto, pese a que el trabajo delante de la cámara fue duro.