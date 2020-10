Breve historia de las carreras de motocross

se originó en el Reino Unido a principios del siglo pasado cuando los clubes automovilísticos hacían pruebas cronometradas, algunas no se disputaban sobre asfalto, sino tierra, y a estas se les llamó “scrambles”. En 1924 se disputó en medio del barro inglés el primer “scramble” de motos con un grupo de aguerridos pilotos ataviados con pantalones de lana. El deporte evolucionó a lo largo de las décadas gracias a motos cada vez más potentes, al mismo tiempo que los neumáticos iban mejorando su rendimiento. No hay duda de que el MX nació en el Reino Unido pero se hizo grande al otro lado del charco, en Estados Unidos, entre peraltes y dubies (sucesión de pequeños montículos).

El MX llega a América

La era de las 2 tiempos

La era moderna del MX

Los excesos de los 80 dieron paso a la década de los 90, cuando el motocross destacó con una agresiva imagen. En aquella época empezó a formar parte de lo que se denominaba “deportes extremos”. En el MX se notó la influencia del punk rock y de la cultura del skate. Los pilotos competían por ofrecer la personalidad y la imagen más llamativa, pero las carreras las seguía ganando el que era más rápido en la pista. En esa época destacaron Mike LaRocco, Jeremy McGrath y el imparable Ricky Carmichael. Luego les llegó el turno a Travis Pastrana y James “Bubba” Stewart Jr., a partir de entonces los pilotos no solo podían correr en MX sino también en SX, además de hacer backflips (saltos mortales) y whips (derrapadas en el aire) como quedó claro en el icónico filme titulado “Crusty Demons of Dirt”. Los modernos pilotos de motocross eran capaces de hacerlo todo, desde salir disparados al comienzo de un supercross en Las Vegas hasta clavar un backflip en los X Games.

Las reglas de un deporte despiadado