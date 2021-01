Hunt e Iffland reinan en España

Todavía me estoy pellizcando. Realmente ha sido duro antes de llegar a este evento, incluso después de haber conseguido el título en Móstar. He intentado mantener la concentración. Este año ha sido increíble para mí y quiero seguir con esta confianza. Quiero continuar disfrutando del deporte tanto como lo he hecho esta temporada. Sabía que lo tendría que hacer bien. Realmente quería conseguir la victoria en todos los eventos. Tenía aquí a mis amigos y a mi novio. Ha sido maravilloso. Me encanta cuando el público te da tanta energía, es algo que ayuda.