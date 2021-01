. El mexicano logró también su récord particular al amasar

“No quería pensar en el récord hasta que terminase el evento pero ahora sí que puedo celebrarlo. Ahora he ganado los cuatro primeros eventos y creo que me puedo relajar un poco, pero todavía tengo objetivos por conseguir. Quedan tres eventos y cualquier cosa puede suceder. Habrá que ir a tope hasta el último salto”, dijo Iffland.

Durante la temporada 2019 de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving, la australiana no solo ganó el campeonato sino que se alzó con la victoria en todos y cada uno de los eventos.

Para Hunt no fue tan fácil como en Italia, donde ganó con una ventaja de 50 puntos. Esta vez tuvo que superar la sensacional actuación del mexicano Jonathan Paredes, campeón de 2017. Quien alcanzó seis 10, superando el récord de cinco 10 en un evento que hasta ahora estaba en poder del británico.

