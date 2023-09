Análisis de la batalla Jokker y Teorema (Final Nacional Chile 2022)

No es desdeñable el número de anáforas, que son repeticiones de palabras, a menudo al inicio de varios versos, que dotan de expresividad el devenir de la batalla y con las que se incide en alguna idea. Las hay en ejemplos como « Teorema , es cierto, / Teorema , te encontraste con el matemático perfecto» (Jokker), « No tiene pa donde correr, / no tiene pa donde meterse porque Teorema aquí lo va a vencer, / no tiene pa donde meterse porque el Teo lo va a vencer» (Teorema), « Así rapea él, así rapea él » (Jokker), « ¿Qué se siente que recuerden por algo que no dijiste tú? / ¿ Qué se siente que me recuerden por algo que no dijiste tú? » (Jokker y Teorema), « No soy un malagradecido , mi letra se expande. / No soy un malagradecido, agradezco a mi madre» (Teorema), « Cobarde y poco contundente. / Cobarde y poco contundente » (Teorema y Jokker) e «Y un payasito chico es el menor de mis problemas. / Un payasito chico el menor de sus problemas » (Teorema y Jokker).