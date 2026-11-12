Jotaka, campeón Regional Norte 2026: “Para mí fue una coronación”

Jotaka tenía una fecha marcada. Este año se fue a vivir a Santiago, pero la Regional Norte se disputaba en su ciudad, y tenía claro el escenario que buscaba: “Hace mucho tiempo que no vengo a competir acá. Sabía que quería lograrla en mi casa”.

Lo consiguió el domingo 8 de noviembre en el Parque de la Infancia Bernardo O’Higgins. Dieciséis MCs se midieron en la parada que cerraba el calendario regional, y el jurado de Blazzt, Acertijo y Pepe Grillo terminó por darle el título.

“Fue un entrenamiento, un proceso muy amplio. Desde que me avisaron la clasificación hasta ahora, yo sabía por lo que venía y se logró” , cuenta a Red Bull Chile.

La celebración no fue solo suya. Vuscooh, su rival en la final, y Afax completaron el podio. “Todo el norte demostró de qué está hecho. Que haya llegado tanta gente a rondas finales, que estén clasificados también mi hermano Vuscooh y Afax y, en general, el recibimiento de la gente al evento fue increíble”, dice.

Una revancha, el sur y unos lentes

Campeón regional norte © Red Bull

Su camino empezó con una cuenta pendiente. En los cuartos de la Regional Iquique 2025 lo había dejado fuera Deco, que estuvo en la Final Nacional 2023. Esta vez se cruzaron en octavos, y Jotaka lo dejó claro en su primera entrada: “Nos enfrentamos el año pasado, se repite la batalla pero nunca el resultado” . Hizo falta una réplica para que el jurado le diera los tres votos.

En cuartos, a minutos libres, lo esperaba Rash, sureño con paso por la Regional Concepción 2023. Jotaka le respondió con el calor de su zona: “Desde el sur se pegó el pique pero en el norte los pingüinos se derriten”. Avanzó con dos votos y uno de réplica.

De toda su tarde, se queda con el choque ante Aries, subcampeón de la Regional Iquique 2025: “Con Aries, definitivamente, fue una batalla muy buena”. Fue la semifinal en la que su rival le sacó los lentes y rapeó con ellos puestos, y en la que Jotaka contestó que “al parecer al que le faltaba aumento era a otro”.

Lo que más disfrutó de ese duelo llegó en el segundo round, el de doble tempo: “Me gustó mucho cómo lo hice en la ronda de trap, porque sentía que quería soltarme más y siento que logré grandes cosas en esa ronda”. Ahí avisó que “a todo el norte yo lo represento”, y con ese triunfo dejó sellado su lugar en la Nacional.

Un clásico en la final

Campeón regional norte © Red Bull

El último rival fue Vuscooh, otro MC de la Cuarta Región que, como él, ya tenía su pasaje a la Nacional. Sin réplica de por medio, la definieron tres entradas de 8x8 por lado y cinco de 4x4.

Vuscooh abrió con una referencia a los lentes, y Jotaka llevó el cruce a la rivalidad entre las dos ciudades vecinas: “Obviamente no habla de Coquimbo este, porque yo soy coquimbano, este hueón es serenense”. En el segundo round, adelantó el desenlace: “Yo lloro de la alegría después de salir campeón”.

Mati Ortega contó desde diez junto a todo Coquimbo y, al llegar a uno, anunció a Jotaka.

De Coquimbo para Chile

¿Sentiste en alguna de las batallas que esta era tu tarde?

Probablemente. Desde el inicio me sentí muy potente en todas las rondas. Con Deco dimos una batalla muy buena, con Rash igualmente. La batalla con Aries fue emocionante, los pelos de punta, y ya la batalla con Vuscooh, que para mí es un clásico de la región, fue de película.

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¿Qué pasó por tu cabeza cuando te dieron el veredicto de campeón?

Emoción. De verdad, demasiada emoción. Se me pasó por la mente todo lo que había estado entrenando, todo lo que había hecho para llegar a este punto. Supe que todo ese esfuerzo no había sido en vano. Tengo mucha gente que estuvo de testigo viendo todo lo que entrené, me esforcé y sacrifiqué por esto. Y que hayan dado fruto de esta forma me llena el corazón de una forma inimaginable.

¿Unas palabras para tu gente?

Gracias Coquimbo , gracias la Cuarta, son los mejores, los amo. Voy a seguir llevándolos en el corazón en las competencias que sean necesarias. De Coquimbo para Chile, de Chile para el mundo. Gracias.

Debutante con corona

Campeón regional norte © Red Bull

Jotaka se estrenará en la Nacional con el título de la Norte bajo el brazo. “Haber entrado como campeón la verdad me da mucha alegría , me da mucha energía y siento que puedo mantenerla, así que los de la Nacional tengan mucho cuidado”, advierte.

Con Coquimbo se completaron los nueve cupos regionales. Jotaka, Vuscooh y Afax se suman a Draker, Nano y Erreka, de la Sur; a Elemece, Rodamiento y Joqerr, de la Centro, y a Teorema, Adesong y Anubis, el podio de 2025. Faltan cuatro lugares, que repartirán DEM Battles, Titanes Liricistas, Gladiadores del Puerto y Esurbano.

El ganador de la Nacional viajará a la Final Internacional de Perú 2027, donde también estará El Menor, el actual campeón mundial.

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