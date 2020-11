Conoce a Jules MacLean, técnica de suspensiones de la Copa del Mundo de MTB

El papel de la mujer en el mundo del mountain bike ha sido un tema candente en los últimos años. En un deporte dominado por los hombres, las marcas han intentado atraer a las mujeres, no solo para que monten en bici sino también para que trabajen en múltiples facetas de la escena del MTB.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el mundo del mountain bike está mejorando en lo que respecta a la igualdad de los sexos y Jules MacLean es un ejemplo de esta tendencia. Nuestra protagonista es la primera mujer que trabaja en las competiciones como técnico de suspensiones. MacLean viaja por el globo para poner a punto las suspensiones Fox de atletas como Tahnée Seagrave , Gee y Rachel Atherton , y Richie Rude . La especialista trabaja tanto en la Mercedes-Benz UCI Copa del Mundo de Mountain Bike como en las Enduro World Series.

Una historia de amor con la bici

Cuando no está poniendo a punto las suspensiones de los profesionales, MacLean rueda con su mountain bike en los senderos cercanos a su casa en Dunkeld, Escocia. Además, es guía en los Mountain Lassies tours, que son solo para mujeres.

Jules trabaja para estrellas como Tahnée Seagrave © Connor MacLeod

“Entre carreras no hay nada que me guste más que coger mi Juliana Maverick de mountain bike para montar por las colinas que hay cerca de mi casa y salir a explorar las montañas de Escocia”, dice.

“Compré una mountain bike muy básica, una Ghost sin suspensión trasera y con frenos de zapatas, ¡y después de tres salidas ya estaba enganchada!”. Jules MacLean

La escocesa volvió a interesarse por las bicis cuando tenía 25 años, después de tomar parte en una excursión en MTB con fines caritativos: “Compré una mountain bike muy básica, una Ghost sin suspensión trasera y con frenos de zapatas, ¡y después de tres salidas ya estaba enganchada!”. MacLean no tardó mucho en atreverse a explorar los senderos técnicos por los que Escocia es famosa .

No solo montaba, sino que empezó a reparar bicis

“A través de una amistad y por el amor a la bici conocí a Taj, mi pareja, que tiene un negocio de mantenimiento de suspensiones. Él tenía demasiado trabajo y a mí me apetecía un cambio, así que empecé a ayudarle. Gracias a sus grandes conocimientos y a lo bien que sabe enseñar, muy pronto me vi trabajando yo sola en las suspensiones. Me di cuenta de que era una actividad que me gustaba mucho”, recuerda.

“Los atletas solo quieren que hagas bien el trabajo” © Connor MacLeod

MacLean visitó varias carreras de la Copa del Mundo y las Enduro World Series, donde Taj trabajaba como técnico de suspensiones freelance. Fue entonces cuando Fox le ofreció a Jules MacLean un puesto en su equipo técnico.

“Taj y yo decidimos cerrar nuestro negocio de suspensiones y viajar por el mundo con Fox”, explica.

La primera chica de Fox

Como experta en suspensiones en la Copa del Mundo, MacLean cree que la experiencia ha sido muy positiva y que sus conocimientos, y no su género, es lo que la ha convertido en una de las mejores. “Se me exige lo mismo que a los demás. A este nivel, los atletas, equipos y mecánicos solo quieren que hagas bien el trabajo”.

“En los últimos años hemos visto que cada vez hay más chicas ciclistas pero todavía falta un poco para que eso se traduzca en más mujeres trabajando en el apartado técnico”. Jules MacLean

Por su nombre ha habido clientes que han pensado que se trataba de un hombre…

“A pesar de que mis amigos y familiares me llaman Jules, mi nombre verdadero es Julia. Cuando empecé a trabajar en el servicio de mantenimiento decidí firmar mis correos electrónicos como Jules. En aquella época no me di cuenta pero ahora que lo pienso, quizá estaba tratando de ocultar mi género”.

“A las consultas que me llegaban por correo electrónico respondía con profundidad si eran cuestiones técnicas complejas. A veces algún cliente llamaba y decía: ‘Quiero hablar con Jules, he estado en contacto con él por correo electrónico’. Cuando les día que yo era Jules, siempre me pedían perdón y les daba un poco de vergüenza”.

Reducir la brecha de género

En el pasado ensuciarte las manos, trabajar con herramientas, hacer labores mecánicas eran ‘cosas de hombres’ pero MacLean es una prueba viviente de que la situación está cambiando. A pesar de que cada vez hay más mujeres que cogen las herramientas, todavía hay pocas en el mundo profesional. ¿Por qué cree Jules MacLean que esto sea así?

MacLean recomienda limpiar siempre la horquilla © Connor MacLeod

“Creo que hay una relación entre el número de hombres que monta en bici y el número de mujeres. Pienso que por eso hay muchos más hombres que son técnicos”.

“En los últimos años hemos visto que cada vez hay más chicas ciclistas pero todavía falta un poco para que eso se traduzca en más mujeres trabajando en el apartado técnico. Confío en que a medida que haya más chicas montando, eso ayude a que veamos más mujeres trabajando en el apartado técnico”.

“Me acuerdo de la primera vez que intenté desmontar una horquilla, me sentía muy torpe. No podía imaginarme que iba a llegar un momento en el que me sintiese muy segura haciéndolo. ¡Ahora puedo desmontar una horquilla con los ojos cerrados!”. Jules MacLean

Dar el salto

Jules MacLean dice que la habilidad y la capacidad de resolver problemas viene con la práctica: “Me acuerdo de la primera vez que intenté desmontar una horquilla, me sentía muy torpe. No podía imaginarme que iba a llegar un momento en el que me sintiese muy segura haciéndolo. ¡Ahora puedo desmontar una horquilla con los ojos cerrados!”.

Lo importante es tu conocimiento y no tu género © Connor MacLeod

Cuando se trata de realizar el mantenimiento de la horquilla, Jules recomienda que, una vez que esté puesta a punto, limpiarla con un paño después de montar para eliminar la suciedad y humedad, sobre todo en los retenes.

Por supuesto, no tiene nada que ver realizar el mantenimiento para la calle que para una rider que compite en la Copa del Mundo, entonces la presión puede ser brutal.