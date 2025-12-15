¿Te has preguntado qué se siente cuando viene hacia ti una ola de 20 metros y lo único que tienes para defenderte es una tabla de surf? Nosotros también queremos saber la respuesta, por suerte Matthias Dandois en su podcast habla con Justine Dupont , quien nos saca de dudas.

1. “No hay ruido, es casi como estar dentro de una burbuja, es como volar, es increíble”

Dandois no se fue por las ramas y le preguntó qué se siente cuando: “¿Un maldito edificio de siete pisos viene hacia ti?”. Dupont le cuenta sus emociones a la hora de enfrentarse a olas de más de 20 metros.

2. “El surf para mí ahora es un deporte de equipo”

Conocemos a Fred David, su novio, que fue campeón del mundo de bodysurfing. David no es solo su principal ayuda sino también su “ángel de la guardia”, pues siempre está atento con una moto de agua a lo que pueda ocurrir, junto con todo un equipo que trabaja para que Justine Dupont alcance nuevas cotas.

3. “Nazaré tiene algo un poco mágico. Es extraño, da un poco de miedo. Puede ser un paraíso y también un infierno”

Dupont nos habla sobre su base en la costa atlántica de Portugal y cuenta el fantástico ambiente de camaradería que hay entre la pequeña comunidad de surfistas que se ha instalado allí en busca de las mejores olas. Este es un deporte peligroso en el que todos se cuidan unos a otros.

4. “¡Todo el mundo te está mirando porque te estás quedando roja, cada vez más roja!”

Si ves a una pareja en el metro de París que parece que se está peleando en cada parada, Dupont dice que no te preocupes porque probablemente serán ella y Fred practicando otro de los nuevos ejercicios para contener la respiración, diseñados para ayudarla en las ocasiones en las que es engullida por el océano.

5. “Pude sentir una explosión en mi cuerpo… No me gustaron esos 30 minutos de mi vida”

Cuenta quitándole importancia al grave accidente que sufrió en 2018 durante el Jaws Challenge en Hawái. Tuvo que mantener la calma, con la rodilla y el hombro lesionados, mientras esperaba a que la rescatasen después de ser revolcada no por una, sin por dos olas gigantescas.

6. “No hay hombres y mujeres surfistas, solo hay surfistas”

Justine Dupont no se compara con las otras surfistas. Como dice Fred, es tan buena como los mejores surfistas de grandes olas e incluso, en algunos aspectos técnicos, es incluso mejor.

7. “Quizá algún día podré surfear una ola de 100 pies (30 m). Sin duda, no hay límites”

¿Hacia dónde va el surf? Justine Dupont mira al futuro de un deporte que debutará en las Olimpiadas de Tokio. Además de contarnos sus sueños particulares con respecto al surf, se pregunta si este deporte que “va a todas partes” se convertirá en una década en una atracción en las ciudades de todo el mundo.

