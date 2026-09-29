KG es elegido el favorito del público en el Torneo de Plazas

Entre agradecimientos al círculo que lo rodea y motivado por su crecimiento artístico, KG habló de su paso por Lima en esta temporada 2026/27 de Red Bull Batalla y dejó en claro que su meta en el freestyle sigue más firme que nunca.
¿Qué significa para ti este reconocimiento?
KG:Es un honor saber que para mucha gente fui el que mejor lo hizo, me hace sentir mejor conmigo con el hecho de haber perdido este evento que era tan importante para mí, así que muy agradecido y motivado a seguir también.
¿Qué crees que has mantenido intacto del MC que empezó a competir hace años?
KG:Creo que ha cambiado muchísimo como me percibo con respecto a mi nivel y lo que he alcanzado y creo que desde el punto de vista del público también ha habido una consideración y un avance genuino y real.
Si piensas en tu participación en este Torneo de Plazas, ¿qué recuerdo te gustaría guardar para siempre?
KG:Todo el tiempo hay cosas que uno va guardando, no me quedaría con una, la he pasado muy bien en este Torneo y en general en Red Bull Batalla siempre la paso excelente.
¿Por qué crees que el freestyle sigue tan vivo después de tanto tiempo?
KG:Porque nosotros lo mantenemos con vida, al menos esa es la misión.
¿Qué vas a hacer ahora con todo este impulso y el cariño de la gente
KG:No dejar que me nuble, el objetivo no está cumplido aún, hay que seguir para adelante, Perú tiene que ser lo mejor que hay.
¿Hay algo más que quieras contarnos? El micrófono es tuyo:
KG:Estoy agradecido con todos, mi mamá, mi novia, mis amigos y mis entrenadores. Estoy feliz de estar consciente de mi crecimiento artísticos. Gracias a Red Bull Batalla por las consideraciones con los freestylers y a seguir para adelante.