KG es elegido el favorito del público en el Torneo de Plazas

Red Bull Batalla Final Torneo de Plazas 2026 Donde todo empieza. Las plazas definen al futuro representante en la Final Internacional de Perú 2027

Entre agradecimientos al círculo que lo rodea y motivado por su crecimiento artístico, KG habló de su paso por Lima en esta temporada 2026/27 de Red Bull Batalla y dejó en claro que su meta en el freestyle sigue más firme que nunca.