El jugador de béisbol Kris Bryan habla sobre el confinamiento

A partir de ahí mi vida cambió de manera radical. Cada dos horas me tenía que despertar para dar de comer y cambiarle el pañal a mi hijo. Al principio me costó mucho porque siempre ha dormido bien. Lo normal para mí es dormir toda la noche de un tirón. Ahora me tenía que levantar tres o cuatro veces por la noche, algo que fue duro porque no estaba acostumbrado a ello. ¡Cambiar el primer pañal tampoco fue muy divertido!