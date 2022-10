KUSA Campeón Red Bull Batalla - Regional San Juan

¿Te quedaste con hambre y querías pedir un tercer plato? No te preocupes, Red Bull Batalla en San Juan tiene grandes ofertas para ofrecerte. Mrn vs Sub, San Juan vs Mendoza respectivamente. Una batalla de estelares, de MCs que vienen dejando su nombre en varias competencias hace un gran tiempo. Por el lado de Sub, participante de FMS durante 2 temporadas, participante en varias nacionales de Red Bull, y un largo etc. MRN ha sido participante de Red Bull Batalla 2019, en aquella famosa nacional de Trueno. Los platos fuertes nos tienen acostumbrados a ser dificiles de comer, nos llenamos pero aún así queremos terminarlos. Por eso mismo, la réplica se hizo presente una vez más en los octavos de final. La intensidad de la batalla era tan alta que podría ser para cualquiera, sin embargo, el MC local no dejó ningún patrón suelto y de esta manera consiguió vencer a otro de los favoritos del día.