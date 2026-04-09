La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026, también está en la cancha

El ritmo apareció sin aviso. La cancha del Recinto Deportivo Parque O'Higgins fue el lugar de encuentro en donde freestylers, creadores de contenido y comunicadores de la escena se enfrentaron en un emocionante partido de 40 minutos. A seis quedó el marcador que, en un emocionante cierre, terminó definiéndose en penales.

En el segundo día de la previa de Red Bull Batalla Final Internacional Chile 2026, los MCs cambiaron el micrófono por la pelota. Alrededor del campo, decenas de fanáticos se pararon a mirar como si fuera una fecha de plaza: cerca, atentos, comentando cada jugada. Esta vez, el cruce era distinto: internacionales contra chilenos, equipo rojo contra equipo blanco.

Por el lado internacional, el equipo de freestylers reunió una mezcla de estilos y energías. En el arco se instaló Mati Valdez, mientras en el recinto se fueron alternando nombres como Skone, Nekroos, Androide y Larrix, acompañados por Fat N, Valles-T, Jota, Reverse, Exe, Dani VK y Clipper, una de los host de la actual Final Internacional.

En el lado contrario, la Selección Chilena de Creadores. Gabriel Muran tomó el arco, mientras que en cancha se movían nombres como ChysteMC, Kaiser y Metalingüística, junto a NMP3, Jaben, Cocoliso y Pollo Castillo.

La alineación no era fija: el partido se jugaba con siete por lado -incluyendo arquero-, pero la nómina completa iba rotando según el momento, el cansancio o simplemente las ganas de entrar al encuentro.

Antes de que empezara, todo era ansias y una constante predicción fuera de los camarines.

Quotation Apuesto por el Chyste, tiene una pinta de que tiene magia en los pies Bnet

“¿Que quién va a ser el GOAT? Yo pienso que Nekroos. Mínimo dos goles. Es todo un delantero”, expresó Almendrades con seguridad. A su lado, su compañero respondió: “No hago muchos goles, hago más jugadas”.

Pasaron los minutos y comenzaron a entrar los jugadores. Ahí, antes de calentar, Kaiser manifestó confiado: “Estoy motivado. Vamos a ganar”. Metalingüistica se sumó y dijo: “Con todo. Ganaremos”.

Y antes del pitido inicial, Skone apareció y sin titubear lanzó entre risas: “¡Le vamos a ganar a estos cabrones!”.

Inició el partido

Exe casi regaló un autogol a segundos que comenzara el encuentro. Mati Valdez la salvó. Sin embargo, al minuto el primer acercamiento al arco rival fue de Androide, se escuchó un grito de sorpresa desde el público. El partido arrancó suelto, desordenado, muy de barrio.

A los cinco minutos, Cocoliso y Kaiser casi abrieron la cuenta para los chilenos con tiros de media cancha. Sin embargo, ante múltiples intentos, Fat N mantuvo una defensa férrea… Hasta que apareció Chyste. Minuto 7, tacón desde la esquina derecha. Gol.

Mc's jugando el partido en Parque O'higgins © Gary

Segundos después, Androide respondió con otro y celebró con un “siiuuu” a lo Cristiano Ronaldo que sacó risas en todo el recinto.

Ahí el juego agarró forma. Chyste y Nekroos empezaron a moverse por todos lados, tocando, pidiendo la pelota, ordenando a su manera.En una contra, Chile recuperó y Cocoliso puso el 2-1 (10’’). Después vendría el tercero de su parte, tras una secuencia de dominio puro: seis toques seguidos -cuatro con el pie, uno de cabeza- y gol. El cuarto llegó con un golazo de mitad de cancha de NMP3 (15‘’). Los ánimos ya estaban encendidos y los internacionales comenzaron a desordenarse.

Pero antes del descanso, una mano de Pollo Castillo terminó en penal. Dani VK descontó.

“Los cabros están a full, son terribles buenos”, dijo Chyste en la pausa. “Se empata y se define en penales”, pronosticó Valles-T.

Comenzó el segundo tiempo, Kaiser dio la patada inicial. Las jugadas del equipo de creadores eran más defensivas. Se mantenían tranquilos sin tanta presión en el campo rival.

Minuto 25, en un contraataque Larrix lanzó, pero su tiro fue anulado. Desde fuera, Valles-T reclamaba entre risas: “es gol, es tongo”, mientras de fondo se escuchaba decir: “ese árbitro es chileno” como broma.Se repitió la jugada en penal. Larrix anotó con un gol de taquito y el milagro argentino puso a los chilenos nerviosos.

Hubo una tarjeta amarilla para NMP3, una salvada de Chyste y un cabezazo de Pollo Castillo que casi entra.Pero un tiro potente de Nekroos, La Maravilla de Perú, puso el 4-4 (31’’). Chyste probó desde mitad de cancha. Los chilenos intentaron presionar, pero Larrix marcó el quinto gol de taquito para los internacionales (33’’). Chile respondió y anotó con una espectacular jugada entre Kaiser y Pollo Castillo (36’’).

Después vinieron los goles de Jota en el minuto 38 con un pase de Larrix, y Jaben en el 39” tras una pared de Cocoliso, empatando el partido en un 6-6.

Quotation Nos empezaron ganando porque se nota que juegan hace tiempo. Pero en cuanto nosotros nos ordenamos, lo dimos vuelta Larrix

Y tal como dijo Valles-T, el encuentro se definió en penales.

Varios comenzaron a hablar en secreto. Kaiser lanzó una idea que se alcanzó a oír: “Que empiecen ellos”. Del otro lado, Skone se juntó con el árbitro. Hubo un cruce breve en un cachipún -piedra, papel y tijeras- para saber quién partía. El español ganó en primera y decidió: Comenzaba su equipo.

Todos miraban fijo a un único arco.

Dani VK tomó la pelota primero. Desde atrás se escuchaban los gritos de sus compañeros. Se sumó el público. De fondo, una batucada empezó a marcar el ritmo. Corrió y remató fuerte al centro. Golazo. Pollo respondió por Chile. Antes de patear, besó el balón. Mati Valdez abrió los brazos desde el arco, intentando achicarle el espacio. El chileno fue igual al centro, con un puntazo seco. Entró. Celebró con un “siuuu” como lo hizo anteriormente Androide.

Segundo penal para los internacionales. Nekroos caminó tranquilo, se perfiló y definió con seguridad. Sin exagerar. Gol.

Cocoliso se tomó su tiempo. Midió, respiró, mientras desde afuera le gritaban “¡vo soy la bestia!”. Remató hacia el sector izquierdo. Entró.

El tercero para los rojos fue de Larrix, quien tomó carrera corta y le pegó fuerte al centro. Gabi tocó el balón, pero no logró frenarlo. NMP3 repitió la fórmula. Mismo lugar, misma decisión. Al centro. Gol.

Fat N fue el siguiente. Sin pausa larga remató con fuerza. Un golazo.

Entonces llegó el turno del GOAT, el favorito de los chilenos. Se escuchó más ruido. Más voces. Chyste se acercó al balón, entre gritos. Se levantó los shorts, pisó firme y tomó distancia. Golpeó fuerte hacia la derecha. Mati Valdez se lanzó al piso y capturó la pelota.

La cancha cambió en un segundo. Quedaba un penal.

Jota debía definir. Se quedó frío unos segundos más que los demás. Pensó, corrió y le pegó. Golazo. El equipo de influencers ganaba la serie y se abrazaba con euforia. Del lado chileno, se escucharon aplausos. No había reclamos. Solo comentarios, risas y el orgullo de jugar un partidazo entre pares y amigos.

Mientras se desplazaban a la salida del lugar, algunos daban sus impresiones.

Valles-T, como todo un profeta se acercó y dijo: “Papi, estoy emocionado. Lo predije. Emocionado como si fuese mi primer partido”.

Por su parte, Androide, quien abrió la cuenta extranjera habló con epicidad y sátira: “Después de haber recibido casi cinco goles uno tras otro en un lapso de diez segundos, todos despertamos. Vimos el apoyo de nuestro pueblo y crecimos”.

Junto a ello, aprovechó de dejar un mensaje tras esta victoria, asegurando que el 11 de abril, cuando se realice la Final Internacional de Red Bull Batalla en el Movistar Arena, va a pasar algo “totalmente mágico” en Chile.

“Vamos a dejar nuestra huella. Una experiencia tan mundial como lo es la Internacional va a quedar para la historia y esperamos que Androide, su servidor, y que Honduras en general deje una huella bonita por el freestyle”, manifestó.

Nekroos, el MVP de los rojos, agradeció la instancia y expresó que “los chicos jugaron muy limpio y nosotros también. Estuvo muy bonito”.

Por otro lado, el chileno Jaben aceptó con tranquilidad la derrota y confesó que fue un honor jugar con quienes batallarán”.

Y tras unos minutos, siendo las 21:30 horas, sobre el pasto sintético solo quedaba Kaiser tomándose fotos con cada uno de los fanáticos que gritaban su nombre.

El histórico freestyler se acercó y dijo: “Esto es para divertirnos, pasarla bien y más con mis hermanos del extranjero que no los veía hace tiempo”.

“Estuvo divertido”, cerró.

No quedó ningún asistente ni jugador frente las luces, arcos y rejas. Los días avanzan en miras a la tercera Internacional de la historia de Chile.