Lancer Lirical vence a Chang y clasifica a la Final Internacional 2026

Lancer Lirical ganó entre llantos. No fue una celebración exagerada. Fue descarga. Fue la acumulación de años compitiendo fuera de casa, de finales jugadas en otros países, de constancia convertida en argumento.

En el Teatro Colsubsidio de Bogotá, ante un público exigente, derrotó a Chang en la final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026 y aseguró su cupo a la Final Internacional del 11 de abril en Santiago de Chile.

Estoy muy feliz. Un campeonato era algo que visionaba como una fantasía Lancer Lirical

Y en el mismo festejo, expresó la trascendencia de esta fecha: “ Me parece increíble que fuéramos cuatro venezolanos en la semifinal. Somos una potencia del freestyle, pese a los inconvenientes sociopolíticos que puedan existir. Venezuela es Venezuela y una vez que nos dan el lugar correcto, mira lo que pasa”

En medio de su felicidad y con la mirada ya puesta en la Final Internacional, Lancer no dudó en imaginar un posible cruce con Bnet. “Si en esos momentos lo veo, vamos a darle”, soltó, proyectando desde ya un duelo que podría marcar la cita en Chile.

Una Jornada de Alto Nivel

El Teatro Colsubsidio tuvo una energía distinta : no era solo celebración, era atención. Un público atento, pero exigente, de esos que premian un punchline ingenioso y castigan las barras flojas.

En esa atmósfera, la host Clipper sostuvo el ritmo con oficio, y DJ Dmandado puso pistas que no dejaban caer el pulso: cortes precisos, cambios a tiempo, instrumentales que obligaban a rapear de verdad. En el jurado, Switch, Minos y Jony Beltrán , evaluaron con criterio en una tarde que fue subiendo de filo batalla tras batalla.

Chang e Imigrante encienden la Red Bull Batalla Final Sudamérica en Bogotá © Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool

Desde octavos quedó claro que no era una final para “probar”. Lancer abrió con un golpe de autoridad ante Spektro , subcampeón de la edición 2024. Emblema se ganó el cariño del teatro con flow y estilo, y Kechu empezó a convertirse en favorito del público con sus “métricas frías” y una coherencia que levantaba gritos.

Además, Imigrante cargó sus rondas de emoción, patria y reclamo; Chang caminó con serenidad, sin gestos de más, pero con el oficio del que conoce los tiempos del escenario y Cristonita, la única mujer del cuadro, fue protagonista. Demostró carácter, ingenio y picante; no se le escondió a nadie. No fue cuota ni símbolo: cerró el torneo quedándose con el tercer lugar tras imponerse a Imigrante .

El camino de los finalistas

Lancer construyó su torneo como un ascenso. En octavos eliminó a Spektro , subcampeón 2024, y con eso marcó el tono: venía por el título. En cuartos enfrentó a Emblema, que ya tenía al público de su lado por flow y estilo, y lo superó en uno de los batallones más coreados de la tarde. En semifinales, Cristonita le metió acidez, ingenio y presión; lo exigió. Pero Lancer encontró el giro en la segunda salida, se afirmó y pasó a la final.

Lancer Lirical enciende la Red Bull Batalla Final Sudamérica en Bogotá © Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool

Chang avanzó con contundencia y constancia. En octavos eliminó a Ramthewan sin dejar margen. En cuartos sacó a Kechu en un cruce de alto voltaje que terminó con el público celebrando barras del venezolano, que, como Simón Bolívar, unió a Colombia y Venezuela. En semifinales le tocó un choque de sangre con Imigrante: una batalla afilada, intensa, cargada de emoción y temas sensibles, que se fue a réplica. Chang se impuso ahí y se clasificó a la final.

Una final de dos trayectorias largas

La imagen fue potente: dos referentes venezolanos frente a frente, dos trayectorias consolidadas, un título continental en juego. Chang llegaba con un volumen histórico que impone: 235 finales disputadas, 1.278 batallas y 1.105 victorias en su carrera. Además, venía con títulos que sostienen su peso en la escena: campeón de Red Bull Sudamérica 2024, campeón de No se Aceptan Pollos: Final Nacional de Venezuela 2019 y campeón internacional Gold Battle 2024.

Lancer traía otro tipo de recorrido: menos volumen, pero una constancia internacional reconocible. Sumaba 38 finales, 309 batallas y 218 victorias; dos terceros lugares en Red Bull México (2019 y 2021), campeón de No se Aceptan Pollos: Final Nacional de Venezuela 2016 y campeón internacional Puerto en Versos 2017. Y, sobre todo, una identidad que no negocia.

La final fue precisa, técnica y mental. No hubo exceso. Hubo lectura. Hubo timing. Hubo cierre. Ronda tras ronda estuvieron finos, parejos, midiendo el pulso. Hubo intercambios que levantaron al teatro.

La diferencia, según el propio Lancer, estuvo en un detalle que solo ve el que está compitiendo con la mente fría: “Creo que su minuto de ida debió ser más contundente y yo dije: ok, diste muchos argumentos de los que me puedo abrazar para poder clavarte un punchline sin necesidad de tocar tu vida personal”. Y remató con una frase que explica la delgada línea entre caer y coronarse:

Si él hubiera hecho un segundo minuto más contundente, pues seguramente no estaría parado yo aquí con el trofeo, pero sí estamos Lancer Lirical

Al final, la escena cerró con respeto: Chang entregándole el trofeo a Lancer. Cambio de mando.

De construir la puerta a cruzarla

Lo que pasó en Bogotá no fue improvisado. Fue coherente con lo que Lancer venía diciendo desde antes de la final.

En los días previos habló del momento venezolano como un proceso colectivo, no individual:

“¿Nos faltan oportunidades, faltan puertas para abrir? Bueno, vamos a hacer la puerta nosotros y vamos a abrirla de a poco”.

No era una frase decorativa. Era una postura frente a la competencia y frente a la escena. Venezuela no iba a esperar espacio: iba a competir hasta ganarlo. Cuatro venezolanos en semifinales confirmaron esa lectura.

También insistió en la identidad como diferencial: “Tener identidad propia dentro de esta escena tan competitiva ha sido lo que me ha llevado a este lugar. Es imposible que viendo una batalla mía no sepas que soy yo. Me identificas en corto”.

Pero quizá lo más contundente fue lo que dijo antes del torneo: “Espero ganar. Quiero ganar. Voy a ganar”. No era una frase al aire. Era convicción. Y la convirtió en victoria.

Lo que viene: Santiago de Chile

Con el título, Lancer Lirical se suma a un cartel internacional de alto nivel. Estos son los clasificados confirmados hasta ahora para la Final Internacional del 11 de abril de 2026 en Santiago de Chile:

Chuty (Campeón Internacional 2024)

Gazir (Campeón Internacional 2024)

El Menor (Tercer lugar Internacional 2024)

Éxodo Lirical (Campeón Centroamérica 2024)

Teorema (Campeón Nacional Chile 2025)

Bnet (Campeón Nacional España 2025)

Larrix (Campeón Nacional Argentina 2025)

Almendrades (Campeón Nacional Perú 2025)

Reverse (Campeón Estados Unidos 2025)

Valles-T (Campeón Nacional Colombia 2025)

Fat Tony (Campeón Nacional México 2025)

Lancer Lirical (Campeón Sudamérica 2026)

Aún faltan definirse el campeón del Torneo de Plazas (15 de febrero) y la Final Centroamérica (7 de marzo), que completarán el cuadro.

Bogotá dejó una certeza: Lancer no lanzó una frase al aire, afirmó una mentalidad. Dijo que iba a ganar. Lo dijo en el previo, lo sostuvo durante la semana y lo confirmó cuando llegó la hora de la verdad. Y en la tarima se cumplió la ley que resume todo esto: muchos hablan, pocos riman y solo los mejores improvisan.

