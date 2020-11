Descubre "Life of Kai", la nueva serie de Kai Lenny

“Life of Kai” es una nueva serie de Red Bull en la que se documenta entre bastidores el valor, la imaginación y la voluntad de la que hace alarde

, múltiples eventos de surf, ocho campeonatos del mundo de paddleboard, además de tener en su haber triunfos en kitesurf, windsurf e hydrofoil. No hay nada en el agua que se le resista. La serie titulada “Life of Kai” ofrecerá a sus seguidores la posibilidad de acompañar a este titán del mar en su día a día.

Kai Lenny (28 años) ha sido la persona más joven en formar parte del Surfing Hall of Fame. El talento de este atleta es inconmensurable y ejemplifica como nadie el término de prodigio acuático. Ha ganado en dos ocasiones el