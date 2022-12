El jurado responde: ¿qué debe tener el campeón?

La Final Internacional de Red Bull Batalla tendrá un jurado con artistas de renombre, que con su experiencia y conocimientos elegirán quién se lleva el título de Campeón Internacional el próximo 10 de diciembre. Conversamos con Piezas, Marithea, Klan, Blazzt y Stick, quienes nos contaron sobre sus sensaciones por estar presentes en esta Final Internacional.

Piezas , desde España se muestra contento de formar parte del jurado, seguro de la confianza que Red Bull pone en él. "Si me han llamado es porque confían en cómo yo veo esto. Me queda corresponderles con un buen papel, sobre todo conmigo. Porque puede pasar que al ver una batalla en mi casa diga 'me he equivocado', pero igual que ellos nosotros hacemos freestyle, votamos en el momento”, expresó el campeón nacional.

"Mi debut fue en la Nacional Argentina, después en Red Bull Uruguay. Eso fue lo que me trajo acá, es una escala rápida como jurado, pero son muchos años como competidor. Me siento preparado, no tengo presión porque alguien se ofenda por lo que yo vote, estoy seguro de que llegué porque lo hago bien", dijo Klan , rapero y jurado de Argentina.

A su vez, Blazzt de Chile se mostró tranquilo ante el reto que presenta la Final Internacional. Es su tercera participación en este papel. Mientras que Stick de Perú declaró que sabe que es algo difícil, y destacó uno de los puntos importantes del jurado en esta edición: todos han estado como competidores y jueces en algún momento.

‘’Ser juez es difícil, antes hubo polémicas porque algunos jueces no estaban enterados del movimiento. Ahora los cinco rapean, los cinco han batallado. Ojalá esta decisión dé un buen resultado’’, comentó Stick

Marithea, la jueza colombiana, considera que la experiencia del jurado es relevante y brinda un añadido a este equipo. La campeona colombiana de 2021 remarcó: "El hecho que haya competidores activos no solo yo, sino Klan y Stick, da un conocimiento sobre las narrativas actuales, sobre mentalidad, control de la situación , porque muchas personas que no lo han vivido, quizá no entiendan ese trasfondo. Es un plus que nos da a nosotros, como freestylers activos’’.

01 ¿Qué debe tener el campeón?

Al preguntarles sobre qué tiene que tener el ganador de cada batalla o en caso el campeón, compartieron interesantes perspectivas. "El más completo es quien va a ganar. No me vale que sólo se haya pulido en un aspecto, quiero que tenga todo: flow, puesta en escena, punchline, que pueda responder y que se vea que es en el momento, de forma espontánea", comentó Blazzt.

Klan describió que el campeón debe llevar consigo cierta magia, que describió como “estar convencido de él”. Y agregó: “convencernos a nosotros y al público. Que pueda imponerse ante el público, que pudiera inclinarse hacia otro. El saber enfrentar la presión, dar vuelta la tortilla”.

Piezas también habló de esa magia, que definió como una capacidad de darle la vuelta a la batalla. "El ganador debe saber leer los momentos para hacer esa transición, será determinante que sea espontáneo y orgánico ".

"El manejo de la situación creo que es lo más importante para ganar la Final Internacional. El manejo que tienes de la situación, la energía y cómo puedes utilizarla a tu favor. El resto de cosas todos las saben hacer, pero el cómo te manejes va a hacer la diferencia entre que tú seas campeón o pierdas", explicó Marithea.

¿Qué valoran los jueces?

"Voy a valorar el freestyle en tiempo real, más que preconceptos. Ese tipo de rimas que pueden ir para cualquiera no van a valer lo mismo que una que va específicamente en ese momento para el competidor”, puntualizó Klan. El campeón argentino, agregó: “No tengo preferencia por flow, punchline o algo”. Y sentenció: “No estoy encasillado en una sola idea”.

Marithea también demostró que no está circunscrita a un único concepto, y al compartir parte de su visión al evaluar batallas dijo: "No puedo valorar antes de que se dé la batalla. Yo tengo que valorar cuál de los dos estilos se impone al otro en el momento. Para mí eso es el criterio real”.

El rapeo como punto fundamental fue lo que nos señala Piezas, quien consideró que algunas veces se llega a dejar como algo obvio: "No se puede olvidar que por más improvisado que sea, se está rapeando. Estamos representando algo que es parte de la cultura Hip-Hop, es parte de un todo. Por más bueno que sea en argumentos, no se puede olvidar de rapear”.

"Me guío por la espontaneidad. Me gusta que demuestren que se está improvisando, si me haces notar que todo está siendo al momento", destacó Stick. El chileno Blazzt coincidió con la visión de Stick y comentó que es importante el factor de la espontaneidad y que el MC se muestre completo en cada una de las áreas principales como respuesta, puesta en escena, punchline, y más.

02 La localía

El tema de la posible localía y el que no haya jurados mexicanos en esta edición es algo que se ha estado comentando desde que se brindó el anuncio. No podía faltar esta pregunta ante la reacción a este hecho por parte del público.

Al tener una reciente experiencia, Stick nos señala una posible desventaja en esta situación: "La nacionalidad no debe tener peso. No venimos con la idea de que no gane un mexicano o de que gane solo el de nuestro país, queremos que gane el mejor. Podría afectar un poco, por eso trato de culturizarme. Cuando estuve como jurado en la nacional de México, Rapder me decía cuando yo no entendía algo. Ahora no tenemos ese apoyo, pero por eso nos estamos capacitando".

"Creo que el que no haya un mexicano llama la atención porque es la primera vez que sucede. Que el público pueda demostrar localía es normal, pero creo que hemos evolucionado como público, y ya no se producen acontecimientos tristes. Entiendo y siento empatía. No pueden fingir que quieren que gane alguien que no quieren que gane. El apoyo lo veo como normal, siempre y cuando no sean despectivos con los otros", reflexionó Piezas.

El argentino Klan opinó que la ausencia de un mexicano en el jurado "pone todo en igualdad de condiciones”. Y sobre este punto desarrolló: “Estamos hablando de alrededor de 17 mil personas, en su mayoría mexicanas. Está todo equilibrado, nadie puede quejarse porque no hay un mexicano cuando tienes a miles hinchando por México’’.

Marithea y Blazzt coincidieron en que siempre va a existir un debate con respecto al tema. La freestyler colombiana incluso comentó que la situación fue similar sin algún mexicano en el jurado en 2021 en Chile, donde el resultado fue el campeonato de Aczino, un mexicano, fuera de su país.

Para cerrar esta pequeña charla, los jurados de Red Bull Batalla internacional nos dejaron un mensaje para el público.

"¿Como público? Que disfruten del freestyle, porque quejarse no cambia los resultados’’ —Marithea

‘’Ojalá disfruten muchísimo la internacional, y que no se vuelva una guerra entre países ni de comentarios malos. Que disfruten del evento’’ —Blazzt

"Este movimiento del freestyle es muy lindo. Lamentablemente en redes se intoxica., Entonces hay que desintoxicar con buena energía, buena vibra. Si va a haber críticas, que sean constructivas, con respeto. Nada es perfecto, pero poco a poco se trata de llegar a un mejor nivel" —Stick.

"Quisiera que todos seamos conscientes de la magnitud de lo que está por pasar, y que todos también tomemos ese coraje y esa valentía de sentirnos parte de, y de saber que si querés estar acá solo tienes que pelear para lograrlo" —Klan

"Todos tenemos una opinión. Seguramente estemos de acuerdo o no con decisiones, pero que traten de quedarse con lo importante de esto, y es con la magia del momento, con el evento en sí, que creo que va a ser un eventazo mayúsculo." —Piezas

Red Bull retransmitirá la Final Internacional a través del canal oficial de Youtube de Red Bull Batalla , pero recuerda que será en Red Bull TV , donde se emitirá en exclusiva el sorteo de los cruces que definirán el evento.