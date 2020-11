Los jueves de gaming: Hander nos da unos consejos para ganar en Fortnite

Me sonó el móvil y casi lo estampo contra la pared. El día anterior me había tocado presentar una batalla de freestyle en Barcelona y estaba agotado. Miré quién había llamado y era mi amigo Hander, mc valenciano y ganador del evento del día anterior en el que hice de Queen Mary de marca blanca. Le invité a comer en casa y estuvimos charlando un rato, pero Hander estaba obsesionado con jugar al Fortnite . “No lo tengo bro”, le dije, inocente de mí que no sabía que era gratuito. Tras una conversación en la que sus ojos brillantes y su sonrisa de oreja a oreja me convencieron de que debíamos probar dicho juego, ya teníamos mi PS4 en el Salón y empezó la inmersión.