Marc Márquez promete volver a la cima

En el aspecto mental fue difícil al principio porque no tenía nada que hacer en casa. Los días y las horas eran muy, muy largos, pero ahora tenemos un plan para cada día. Hacemos dos sesiones de fisioterapia y también trabajo con mi entrenador en el gimnasio: el brazo izquierdo, las piernas, algo de cardio… Ahora la parte mental está mucho mejor. Cuando más sufro es durante el fin de semana de carreras porque veo por TV todas las sesiones de entrenamientos y no es fácil.

En el aspecto mental fue difícil al principio porque no tenía nada que hacer en casa. Los días y las horas eran muy, muy largos, pero ahora tenemos un plan para cada día. Hacemos dos sesiones de fisioterapia y también trabajo con mi entrenador en el gimnasio: el brazo izquierdo, las piernas, algo de cardio… Ahora la parte mental está mucho mejor. Cuando más sufro es durante el fin de semana de carreras porque veo por TV todas las sesiones de entrenamientos y no es fácil.

En el aspecto mental fue difícil al principio porque no tenía nada que hacer en casa. Los días y las horas eran muy, muy largos, pero ahora tenemos un plan para cada día. Hacemos dos sesiones de fisioterapia y también trabajo con mi entrenador en el gimnasio: el brazo izquierdo, las piernas, algo de cardio… Ahora la parte mental está mucho mejor. Cuando más sufro es durante el fin de semana de carreras porque veo por TV todas las sesiones de entrenamientos y no es fácil.

He empezado a montar en bici y a correr. Esperaba que todo fuese a ser mucho peor porque estuve cuatro o cinco semanas sin hacer otra cosa que estar tirado en el sofá viendo TV. Empecé a correr y desde el primer día me sentí bien y con la bici también noté mejoría. Lo más importante es que puedo hacer todos los movimientos. Paso a paso con mi fisioterapeuta Carlos (que está viviendo en mi casa) hemos empezado a trabajar duro para mejorar. Vamos dando los pasos adecuados en el momento correcto.

He empezado a montar en bici y a correr. Esperaba que todo fuese a ser mucho peor porque estuve cuatro o cinco semanas sin hacer otra cosa que estar tirado en el sofá viendo TV. Empecé a correr y desde el primer día me sentí bien y con la bici también noté mejoría. Lo más importante es que puedo hacer todos los movimientos. Paso a paso con mi fisioterapeuta Carlos (que está viviendo en mi casa) hemos empezado a trabajar duro para mejorar. Vamos dando los pasos adecuados en el momento correcto.

He empezado a montar en bici y a correr. Esperaba que todo fuese a ser mucho peor porque estuve cuatro o cinco semanas sin hacer otra cosa que estar tirado en el sofá viendo TV. Empecé a correr y desde el primer día me sentí bien y con la bici también noté mejoría. Lo más importante es que puedo hacer todos los movimientos. Paso a paso con mi fisioterapeuta Carlos (que está viviendo en mi casa) hemos empezado a trabajar duro para mejorar. Vamos dando los pasos adecuados en el momento correcto.

Tres meses es mucho tiempo. Cuando estuve con los médicos intenté entender y escuchar diferentes opiniones. Me dijeron que unos tres meses. Así que no sé en qué momento será. Pero sé que estoy más cerca de subirme a la moto, eso es lo más importante.

Tres meses es mucho tiempo. Cuando estuve con los médicos intenté entender y escuchar diferentes opiniones. Me dijeron que unos tres meses. Así que no sé en qué momento será. Pero sé que estoy más cerca de subirme a la moto, eso es lo más importante.

Tres meses es mucho tiempo. Cuando estuve con los médicos intenté entender y escuchar diferentes opiniones. Me dijeron que unos tres meses. Así que no sé en qué momento será. Pero sé que estoy más cerca de subirme a la moto, eso es lo más importante.

Hemos tenido diferentes protecciones de fibra de carbono. Al principio tenía mucha protección, desde la mano hasta el final del brazo y era completamente rígida. Paso a paso hemos ido empleando esa protección que has visto en las redes sociales, que va desde el codo hasta el hombro. Ahora, en el día a día, no uso nada, a menos que esté entrenando, sobre todo cuando hago bici, entonces sigo usando una protección de fibra de carbono.

Hemos tenido diferentes protecciones de fibra de carbono. Al principio tenía mucha protección, desde la mano hasta el final del brazo y era completamente rígida. Paso a paso hemos ido empleando esa protección que has visto en las redes sociales, que va desde el codo hasta el hombro. Ahora, en el día a día, no uso nada, a menos que esté entrenando, sobre todo cuando hago bici, entonces sigo usando una protección de fibra de carbono.

Hemos tenido diferentes protecciones de fibra de carbono. Al principio tenía mucha protección, desde la mano hasta el final del brazo y era completamente rígida. Paso a paso hemos ido empleando esa protección que has visto en las redes sociales, que va desde el codo hasta el hombro. Ahora, en el día a día, no uso nada, a menos que esté entrenando, sobre todo cuando hago bici, entonces sigo usando una protección de fibra de carbono.

Es extraño, ¡parece que nadie quiere ganar! Nadie quiere estar arriba. Es difícil de entender, pero si eres piloto lo puedes entender un poco. Una cosa es ser un piloto que, si ganas, es fantástico, y otra cosa es ser un piloto que tiene la obligación de ganar. Entonces, cuando algo cambia tienes más dudas, no sabes si debes atacar o defender. Cuando eres un piloto que está segundo, tercero o cuarto, simplemente atacas y pilotas con más confianza porque no tienes nada que perder. Pero cuando estás en la cima y tienes que ganar, es cuando te llegan las dudas a la cabeza y al cuerpo, todo es más difícil.

Es extraño, ¡parece que nadie quiere ganar! Nadie quiere estar arriba. Es difícil de entender, pero si eres piloto lo puedes entender un poco. Una cosa es ser un piloto que, si ganas, es fantástico, y otra cosa es ser un piloto que tiene la obligación de ganar. Entonces, cuando algo cambia tienes más dudas, no sabes si debes atacar o defender. Cuando eres un piloto que está segundo, tercero o cuarto, simplemente atacas y pilotas con más confianza porque no tienes nada que perder. Pero cuando estás en la cima y tienes que ganar, es cuando te llegan las dudas a la cabeza y al cuerpo, todo es más difícil.

Es extraño, ¡parece que nadie quiere ganar! Nadie quiere estar arriba. Es difícil de entender, pero si eres piloto lo puedes entender un poco. Una cosa es ser un piloto que, si ganas, es fantástico, y otra cosa es ser un piloto que tiene la obligación de ganar. Entonces, cuando algo cambia tienes más dudas, no sabes si debes atacar o defender. Cuando eres un piloto que está segundo, tercero o cuarto, simplemente atacas y pilotas con más confianza porque no tienes nada que perder. Pero cuando estás en la cima y tienes que ganar, es cuando te llegan las dudas a la cabeza y al cuerpo, todo es más difícil.