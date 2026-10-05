Mecha Bicampeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2026/27

El viernes 2 de octubre, con localidades agotadas, se celebraron los 20 años de Red Bull Batalla Argentina. Bajo la conducción de Shulio, las bases de Pacha One y el veredicto de un jurado de primer nivel integrado por Akapellah, Juancín y Larrix, los dieciséis clasificados estuvieron a la altura de una jornada histórica.
Las postales de la jornada
La noche entregó grandes momentos antes de que las llaves avanzaran hacia las definiciones:
- El homenaje de Klan: El campeón nacional de 2021, protagonizó uno de los pasajes más emotivos al subir al escenario vestido de traje y acompañado por su padre arriba de las tablas. Por primera vez en sus más de quince años de trayectoria, la leyenda del underground compitió con su padre al lado del DJ.
- Duelo de estilos: El regreso de Cacha a la tarima de Red Bull Batalla Argentina estuvo a la altura de las expectativas. Luego de vencer a Klan, el de Lobería dejó un choque eléctrico con Abel, donde buscó sacarlo de foco a través de su estilo provocativo. Aunque Abel cedió ante la ira por momentos, logró adaptarse a ese nuevo terreno para quedarse con la victoria.
- La irrupción de 1Tobi: La gran revelación del torneo fue 1Tobi. El representante de José C. Paz pisó la Nacional sin pagar derecho de piso y, ya desde su cruce inicial ante un rival de alto nivel como Dyse, demostró que estaba para grandes cosas. Con un ataque directo y mucha musicalidad, barrió a competidores de recorrido hasta meterse en la final.
La ruta del estratega: el camino de Mecha hacia la corona
El camino de Mecha para convertirse en bicampeón exigió una lectura táctica impecable ante distintas escuelas del circuito federal:
- Octavos de final: Debutó ante la resistencia de Franchute, donde logró imponerse y desactivó el argumento sobre su rendimiento internacional marcando que en la próxima cita buscará dos victorias más para quedarse con el título mundial.
- Cuartos de final: Chocó con el estilo de GW, a quien ya había enfrentado en las plazas. Fue un cruce de escuelas distintas donde el cordobés supo marcar la diferencia.
- Semifinal: Superó a Abel, uno de los grandes favoritos del público de la fecha, en una batalla cargada de tensión métrica donde Mecha logró sostener el ritmo ante la agresividad del rival.
- La gran final: En la definición ante 1Tobi, ambos entregaron un gran desempeño, pero la jerarquía y la experiencia acumulada de Mecha terminaron por inclinar la balanza a su favor.
El ritmo del evento
El clímax de la noche ocurrió en la coronación. Larrix, campeón saliente y compañero de Mecha en el colectivo CONTRAPARTE, fue el encargado de entregarle el trofeo, reeditando ese gesto habitual entre ambos de acompañarse y entregarse premios en los momentos decisivos. La imagen volvió a poner al freestyle cordobés en lo más alto del mapa nacional.
Respecto al momento más difícil de la noche Mecha mencionó a última instancia:
"La final siempre es una final, pero sabía que contaba con la ventaja de entender esa situación y vivir en ese estado de presión para que no me apabullara. Solo así pude encararlo como una batalla más".
Rumbo a Perú 2027: en busca de la cuarta estrella
Con este triunfo, Mecha consigue su segundo cinturón nacional (tras su coronación en 2022) y obtiene el boleto directo a la Final Internacional de Red Bull Batalla, para regresar a Perú en marzo de 2027. En territorio peruano, el cordobés buscará escribir el capítulo definitivo: llevar la bandera argentina a lo más alto para conquistar el título mundial.