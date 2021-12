01 Día 2

Algunos se divirtieron patinando en un skatepark y otros jugaron videojuegos en el hotel. También hubo sesiones de free con el mar de fondo.

En el skatepark Sausalito, ubicado a orillas de una laguna, pasaron la tarde Invert, Jony Beltrán, Tess La, Pocho y Cayú. El ganador internacional de la Batalla 2014 deslizó su tabla por encima de los bordillos mientras sus amigos aplaudían cada truco. Desde la Nacional de España de 2008, cuando compitió contra Mowlihawk e hizo un back flip rapeando sin soltar el micro, que Invert no sólo destaca por sus barras, sino que también por sus skills deportivas. El sábado será juez en la Final Mundial junto a Valles-T, Blazzt, Cacha y Fox, y esta tarde de martes, tal como posteó en su cuenta de Instagram (@invert_oficial), la pasó rodeado de personas increíbles.

Unas horas antes, con las olas de Viña del Mar de fondo, Gazir soltó sus ya clásicas barras con juegos de palabras:

“Suena la alarma, entro yo en la cena / Yo soy el calamar aunque la tinta para el freestyle nunca es buena / Por eso debo ser el oleaje de la escena / Empiezo a rapear y hay que sonar las sirenas”.

El español no sólo es el actual campeón de Red Bull Batalla de su país, sino también ganó la final internacional de la FMS contra su compatriota Tirpa, lo que da a entender que llegó a Chile prendido en fuego. En esta versión de la Final, por cierto, también hay dos españoles que llegan como favoritos a disputar el cinturón: Skone y el mismo Gazir.

¿Podría darse este año otra final así?

“Podría darse”, dijo Gazir, una vez terminados los videos que grabó para el Instagram de Red Bull Chile (@redbullcl).

“Yo tengo el objetivo de ir a por todo y Skone ya sabemos que ya es campeón, el año pasado también llegó a la final, entonces podría darse. Luego la Internacional de la Red Bull es muy difícil, y no sé si ha llegado a pasar [que dos freestylers de España disputen el primer puesto]. Pero bueno, quién sabe, vamos a intentar ir con todo independientemente que esta vez ninguno seamos local y estemos en otro continente”, comentó el joven competidor, de 19 años.

En una instancia así, agregó, lo siguiente es clave: “Intentar conectar con el público, de que ellos conecten con nosotros, tengan ganas de vernos también; y luego si ya vamos a cruzarnos en una final u otra ronda, por una parte es una pena por enfrentarte a alguien de casa, que viene de tan lejos. Pero por otra parte, a mí me motiva enfrentarme a Skone, así que sería una batalla muy buena”.

Sería una disputa entre la vieja y la nueva escuela.

Luego de que los filmmakers de Red Bull registraran sus barras, Gazir se despidió y al rato se dirigió a uno de los ascensores del hotel. En el segundo piso, el cubano Reverse derrotaba al mexicano Skiper en un partido de FIFA. Y fue una paliza. 6-0 perdió Skiper (que jugó con el Nápoles) contra Reverse (que uso el Bayern München). La clave para ganar: “El fútbol, llevarlo en la sangre; y nada, él no tenía conocimientos futbolísticos suficientes”, bromeó el cubano, en tanto el mexicano Rapder, ya un habitual en la sala de videojuegos, y actual campeón de Red Bull Batalla Internacional, esperaba su turno para desafiarlo.

Durante la mañana, Marithea, Klan, Gazir y Rapder, grabaron una sesión de fotos en un barco frente a la bahía de Valparaíso, la que estará disponible durante la semana.

Disclaimer: pasada la medianoche, Skiper aseguró: “Jajajá, yo le gané 6-0. Yo era Nápoles, y él creo que Bayern”. ¿Habrá revancha en la Final? Lo sabremos el sábado en vivo desde Chile.

02 Día 1

Conversamos con Skiper, Éxodo Lirical, Hammer, Pocho y Alfredozki en medio de una sesión de grabación en un turístico mirador de Valparaíso.

En el emblemático paseo 21 de Mayo, de Valparaíso, algunos de los primeros freestylers en llegar a Chile para competir en la Final Internacional, se reunieron en torno a una sesión de fotos y la grabación de videos que pronto estarán disponibles en los canales y redes de Red Bull Batalla. El mexicano Skiper, el dominicano Éxodo Lirical, el uruguayo Hammer, el costarricense Pocho y el ecuatoriano Alfredozki, caminaron entre medio de quioscos grafiteados y puestos de artesanía, ubicados sobre los acantilados del Cerro Artillería, mientras el sol se escondía en la bahía y algunos curiosos se acercaban a hacerles fotos.

Los competidores aprovecharon el paseo por las escaleras y el mirador para soltar las primeras barras, conocerse más entre ellos, bromear y también responder las preguntas de un cuestionario en que cuentan qué creen que los llevó a coronarse campeones en cada uno de sus países y además revelar con qué colega les gustaría batallar en una posible final.

Todo comenzó en la mañana, en un hotel de Viña del Mar, donde antes del almuerzo otros freestylers, como Rapder, aprovecharon de divertirse en una sala de videojuegos especialmente acondicionada para ellos, mientras Tess La y Jony Beltrán, encargados de generar contenidos en Twitch, conversaban relajados en un sofá. Los organizadores de la Final luego le dieron la bienvenida y les adelantaron la serie de actividades que habrá esta semana ante de la final. Desde un video grabado en un barco al Torneo de Plazas que definirá al último clasificado.

En la van de vuelta al hotel, Skiper le mostró a sus colegas un video viral de KeMonito, un personaje ícono de la lucha libre mexicana. Pocho le preguntaba sobre su devoción por ese pequeño luchador de 80 centímetros de altura, en tanto que Éxodo Lirical, que había sido uno de los con más energía en la sesión de grabación, miraba la costa escuchando música. Los MC también conversaron en torno a los mitos sobre las rimas preparadas -o preconcebidas- y recordaron algunas batallas emblemáticas de la Red Bull. Antes de todo eso, en el mirador de Valparaíso, esto fue lo que compartieron ante la grabadora:

¿Qué es lo que más se les antoja conocer en Viña del Mar y Valparaíso durante esta semana?

Éxodo Lirical: Me interesa conocer la energía del público chileno. Ya veo la infraestructura de este país, y es muy hermosa; la gente también, todo el eje cultural que manejan. Veo que han aprendido a evolucionar sin desligarse tanto de sus raíces, porque sigo viendo cosas contemporáneas pero que han podido evolucionar con su pasado. Me interesa conocer muchísimo eso; y estoy más motivado por el público, porque en la internacional pasada no había [por la pandemia] y en esta sí habrá.

Alfredozki: Me gustaría también tener contacto pronto con el público, aprender de su jerga, de sus hábitos, de sus costumbres; empaparme de su cultura en general.

Skiper: Siempre que voy a todos los lugares, me gusta como probar las cosas más emblemáticas de comida de cada lugar, me gustaría comer un plato típico de acá.

P8: Lo que más me gustaría conocer es el escenario al que vamos, la Quinta Vergara. Conozco el Festival de Viña, es el escenario más importante. Ya lo he visto por televisión, vi a Bad Bunny hace poco, con El Alfa [en 2019 ambos artistas cantaron el hit “La Romana”].

Skiper: Yo no soy tanto de ver los eventos muy transmitidos. Pero para alguien que sí fue muy impactante saberlo, fue para mi mamá y para mi papá. Les dije: “Va a ser en Chile, en Viña del Mar, acá donde se hace el Festival”. “¿De verdad? ¿Cómo?”. Fue emocionante para ellos. Yo cuando supe, ya que me puse a investigar y vi todo, dije: “Es un lugar bastante emblemático”. Yo creo que me impactó más por la reacción de ellos que por mí misma reacción.

Hammer: Estoy loco por conocer la Quinta, que es el lugar emblemático acá, es el lugar donde vamos a rapear; y después no me han nombrado mucho un lugar, pero sí me han dicho que es muy lindo, y todo lo que sea conocer sirve. Nunca había estado acá y ta’ muy bien.

¿Con quién les gustaría competir en una posible final?

P8: No sé si va a ser en la final, pero con alguien que quiero competir sería con Klan. Hace mucho he visto a Klan batallando, siento que tiene una buena energía, que transmite esa energía al público y también al rival. Siento que es una persona que podría sacar lo mejor del otro lado.

Skiper: Pues me gustaría que fuese contra Rapder o contra Aczino, principalmente por el tema que buscan el bicampeonato los dos, y entonces siento que eso le añadiría un extra porque, una, son mexicanos, vienen del mismo país que yo; y dos, son campeones ya, eso lo volvería como tenso, como otra energía diferente, entonces creo que por ahí.

Éxodo Lirical: Sé que todo el mundo está esperando a que yo de un rival en concreto, pero realmente me gustaría competir con todos; hay algunos que resaltan, como Aczino, Rapder, Marithea, Gazir, que son prácticamente el top, las personas que vienen demostrando en estos últimos tiempos, pero realmente todos me interesan.

Alfredozki: También no tengo a nadie en concreto; pero creo que un campeón internacional debe estar listo para enfrentarse a absolutamente todo el que se le interponga.

Hammer: Ya lo comenté un par de veces; con Klan, creo que es una persona con la que podemos tener un batallón. Tenemos estilos parecidos, mucho punchline, mucha agresividad.

¿Qué tienen ustedes que no tiene el resto de los freestylers que compiten en esta Internacional?

Éxodo Lirical: Yo creo que ese repentismo a la hora de hacer freestyle, y el estilo de continuar todas tus barras con un hilo directo es lo que me hace ser diferente. Al igual que todos los otros freestylers, que se diferencian por su estilo en particular. También te podría decir, a veces la actitud fuera de batalla, algunos vienen muy concentrados, se olvidan de disfrutar, se olvidan de conocer, se centran más en analizar al otro. Yo soy más de sentir el ambiente porque desde la forma que me siento aquí es como me voy a sentir en el escenario.

Alfredozki: Me caracterizo por mi contundencia. No me gusta enrollarme mucho de lo que voy a decir, me gusta ir directo al grano y ser lo más hiriente posible en cuanto a batalla se trata.

Hammer: Yo creo que hambre. Soy un desconocido para muchos, es mi primera Internacional y tengo muchas ganas de llegar golpeando fuerte y dar una buena impresión.

¿Qué batalla fue determinante en la final de sus países?

Skiper: Aparte de la misma final, que la verdad era una final que tenía muy esperada, creo que la batalla en cuartos contra Damián. Para mí fue de esas batallas que me encendió, porque sentí que estuve a punto de perder, sentí que podía quedarme ahí en el camino una vez más, entonces cuando nace la réplica, adopté una actitud de es ahora o nunca; o sea, es darlo todo o te vas. A partir de esa réplica entendí lo que estaba peleando ese día y de ahí en adelante para mí fue como el parteaguas de hoy es el día y hoy gano.

P8: La primera, en octavos, fue importante para sentirme más confiado. Pasé la batalla y ya [estuve] más relajado. Pero la más importante para mí es la final, básicamente porque la final de 2020, contra SNK, me la ganaron; y este año se la pude ganar yo.

Éxodo Lirical: Para mí, cuartos de final, batallar contra Leamback. ¿Por qué razón? Porque Leamback venía de ser el subcampeón el año pasado, entonces que hayamos colisionado en cuartos, es como demostrarle a toda las personas que ya estaban apostando por él. Siempre por el subcampeón se suele tener una apuesta más alta al año siguiente, de que se vuelva a repetir esa final, que vuelva a tener un resultado un poquito más claro que la vez pasada; y ya por haber quitado esa pieza, que fue la que más problemas me dio el año pasado, pude agarrar más confianza y seguir suave.

Alfredozki: La semifinal contra mi compañero Melo. Él venía de eliminar prácticamente a los dos campeones nacionales respectivamente [Mac y Adulterio].

Hammer: Creo que la batalla con Ualde, en primera ronda, fue una batalla que no sé si fue tan determinante en cuanto a mi campeonato, pero sí en cuanto a mi postura para rapear. Se nota mucho en el primer minuto. Fue el primer minuto de toda la competencia, empecé muy tranquilo, me partió con dos minutazos y a partir de ahí como que cambié el chip y me arregló la competencia.

¿Recuerdan una rima que les dio el título?

Éxodo Lirical: En semifinales, con MC Jeral, que era uno de los oponentes más fuertes, fue cuando solté una respuesta que yo considero que fue buena, que trataba sobre hipocresía. Luego también tenemos la internacional, donde batallé con Bnet, donde batallé con Rapder, la famosa rima de la presión, todo el minuto con la temática superación, y el cierre de la primera réplica que tuve con Rapder, donde respondí del fallo a su favor. Yo creo que esos son muy buenos repertorios que tengo.

Alfredozki: Yo creo que contra Épico. Yo sabía que él venía de quedar subcampeón el año anterior, entonces me aproveché bastante de eso y le lancé una rima referente a eso. Le di a entender que otra vez el pan se le quemaba frente a la puerta del horno.

Hammer: “Aguante el boom bap, el vino tinto y Peñarol”.

P8: A SNK [en la final] le hice una rima que fue “Si es el cuarto del mundo, te lo regalaron. En tus minutos, todos se trabaron. Pésalo y analízalo. Tú tuviste un día bueno, hoy es un día malo”.

Skiper: Yo creo que para el recuerdo, el cierre. Por todo lo que significó ese día, por todo lo que estaba representado ese día. La frase, que no me acuerdo muy bien cómo la construí, pero fue algo así como: “Ahora que soy campeón solo queda algo por decir. Garza está conmigo, R [de RC], dime quién contra mí”, que fue porque traía la playera acá con la foto de Garza, que Garza no pudo estar por el tema del Covid. Creo que ese fue como el cierre así definitivo, de casi como declararme campeón de ese día.

