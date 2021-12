© Gary Go

Wolf, a su vez, dejó en el camino al colombiano Coloso y al español Hander. El MC argentino perteneciente al grupo CMK, curtido en las plazas y competiciones underground, es una leyenda de El Quinto Escalón. Se vio con confianza, presumiendo de la puesta en escena y punchlines al momento que lo caracterizan, pero no le bastó para ganarle a Jair, que creó patrones llenos de ingenio, con doble sentido y referencias a la cultura popular chilena, lo que sacó gritos y aplausos en las gradas.

