Gabriel Sánchez (19 años). Viene de ganar la FMS Internacional y también la competencia por equipos God Level Grand Slam. Sobresale por sus juegos de palabras y por soltar barras con doble sentido. Su estilo, colmado de duras respuestas al momento, lo ha hecho lucirse en competencias no solamente a él, sino también a parte de sus rivales, que han intentado sacar el máximo nivel para hacerle frente. Es un referente de las actuales batallas, llenas de punchlines que desparraman ingenio.

Gabriel Sánchez (19 años). Viene de ganar la FMS Internacional y también la competencia por equipos God Level Grand Slam. Sobresale por sus juegos de palabras y por soltar barras con doble sentido. Su estilo, colmado de duras respuestas al momento, lo ha hecho lucirse en competencias no solamente a él, sino también a parte de sus rivales, que han intentado sacar el máximo nivel para hacerle frente. Es un referente de las actuales batallas, llenas de punchlines que desparraman ingenio.

Gabriel Sánchez (19 años). Viene de ganar la FMS Internacional y también la competencia por equipos God Level Grand Slam. Sobresale por sus juegos de palabras y por soltar barras con doble sentido. Su estilo, colmado de duras respuestas al momento, lo ha hecho lucirse en competencias no solamente a él, sino también a parte de sus rivales, que han intentado sacar el máximo nivel para hacerle frente. Es un referente de las actuales batallas, llenas de punchlines que desparraman ingenio.