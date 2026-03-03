TODA LA INFORMACIÓN SOBRE RED BULL BATALLA FINAL CENTROAMÉRICA 2026

El sábado 7 de marzo de 2026, Santo Domingo se convierte en la capital del freestyle centroamericano. Esta noche, 16 MC’s provenientes de seis países diferentes, competirán por un cupo en la Final Internacional del 11 de abril en Chile.
Desde Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, los clasificados vienen seleccionados gracias a la fase de aplicación, acompañados del del podio en la Final de Centroamérica de 2024, listos para dejarlo todo en el escenario y representar la fuerza del rap centroamericano.
01
¿QUIÉN VA A PARTICIPAR?
- ALDAHIR FW - Panamá (Subcampeón Red Bull Batalla Centroamérica 2024)
- EROS EQ - Costa Rica (Tercer puesto Red Bull Batalla Centroamérica 2024)
- RITMODELIA - Guatemala (Cuarto puesto Red Bul Batalla Centroamérica 2024)
- GABRIEL - Panamá
- SNK - Costa Rica
- RVS - Costa Rica
- KENYARI - Costa Rica
- NICO SAN - Costa Rica
- GHETTO - Guatemala
- TESLA - Guatemala
- ODIL - El Salvador
- QCA - El Salvador
- ZAKI - El Salvador
- ANDROIDE - Honduras
- NUMENOSIS - República Dominicana
- CHASE - República Dominicana
02
¿QUIÉNES SERÁN HOSTS, DJ Y JURADOS?
La Final de Centroamérica no solo reúne a las mejores voces del freestyle regional, también convoca a un equipo de figuras que hacen parte esencial la cultura desde dentro. El 7 de marzo 2026, llegarán a la Final para darle ritmo, criterio y alma a esta noche decisiva.
Jueces
Skone (España)
Campeón Internacional de 2016 y referente absoluto del freestyle. Skone conoce Red Bull Batalla desde dentro y desde lo más alto, aportando una mirada técnica, artística y competitiva forjada en años de escenario y títulos.
Shield Master — (República Dominicana)
Con una trayectoria que mezcla experiencia competitiva y visión crítica, Shield Master fue juez en esta misma Final el año pasado en 2025. Campeón nacional en 2019, su criterio será clave para las decisiones más cerradas sobre el micrófono.
UFO — (Panamá)
Joven talento panameño que ha subido al podio en distintos eventos de la región, UFO representa la nueva generación del freestyle en Centroamérica. Su estilo fresco y dinámico suma perspectiva única a la terna de jueces.
Hosts
Bana (Costa Rica)
Con una energía contagiosa y un estilo carismático en escenario, Bana ha sido pieza clave en varias ediciones regionales, conectando con la comunidad y dando voz al público en cada momento clave del evento.
Kathya (El Salvador)
Una de las presentadoras más respetadas de la región, Kathya combina personalidad y conocimiento del freestyle, llevando cada bloque con naturalidad y ritmo.
DJ
Sonicko (México) Uno de los DJs más respetados del circuito internacional. Sonicko domina el pulso de las batallas, participó en la Final Internacional de 2023 y es asiduo en las nacionales de México por lo que sumará su experiencia a este evento.