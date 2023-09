Los nombres y apodos de los «freestylers», un recurso para crear rimas

A diferencia del seudónimo, este no siempre podemos elegirlo. De hecho, puede que no nos guste el apodo por el que nos suelen conocer, ya que es posible que nos lo asignara uno de nuestros contrincantes para burlarse de nosotros en una batalla. No obstante, tanto si nos gusta como si no, siempre hay que intentar usarlo en nuestro beneficio.