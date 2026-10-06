Nueva Sangre: Debutantes de la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia

Axl Evans: Poner al Chocó en el mapa

Para Axl Evans , llegar a Red Bull Batalla representa la oportunidad de llevar el nombre de su región a una escena que sigue creciendo en Colombia. Después de varios intentos, este año decidió tomarse la clasificación enserio y consiguió su lugar en la Final Nacional de Red Bull Batalla que se celebrará el próximo 17 de octubre en el Royal Center de Bogotá.

Quotation Red Bull Batalla siempre ha sido un sueño y lo que me empujó a estar, son las ganas de poner al Chocó en el mapa nacional del freestyle colombiano Axl Evan's

Aunque ya había enviado videos anteriormente, el debutante dijo que por primera vez se tomó el video en serio y rapeó con ganas. Ahora llega a la competencia sin preferencias sobre sus posibles rivales y le gustaría enfrentarse a todos. Para él, todos son una oportunidad maravillosa de dejar una batalla memorable.

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Entre sus referentes aparecen nombres de artistas como Nach, Khea, Alexis Play, Slow Mike, Zasko, Aczino, Kodigo y Bnet. Aunque para Axl Evans, la inspiración también está en lo cotidiano:

Quotation Soy demasiado inquieto entonces la vida me inspira a crear Axl Evan's

Sobre el momento que vive la escena nacional, Axl lo tiene claro y dice que “El freestyle de Colombia se dirige a ser uno de los más fuertes de la escena de Latam”.

Jazz: La tercera fue la vencida

Jazz ya conocía el camino. El año pasado envió su primera prueba y también compitió en una regional de Medellín y por un cupo de plaza en Bucaramanga. Ninguno de esos intentos terminó en clasificación, pero siguió buscando hasta conseguirlo

Quotation Ahora que estoy en la Nacional, es como cumplir un sueño. Siempre he querido vivir la experiencia Red Bull Batalla y en algún momento pensé que jamás podría Jazz

Después de esos dos intentos, finalmente llegó su momento, haciendo de esta su tercera vez, la vencida.

En la Final Nacional de Colombia , espera poder llevar su freestyle al máximo y poder entregar todo su nivel para explotar su completo potencial. Entre sus deseos, está una buena final vs JM Serna , que representaría un cambio generacional que según él hace falta en el país.

Aczino es su principal referente y las respuestas instantáneas, una de las herramientas que más disfruta. Antes de competir no sigue una preparación demasiado compleja y según dice, no se preparo demasiado, solo intenta mentalizarse y dar lo mejor de sí.

Jazz también pone el foco en la evolución de la escena colombiana y en la aparición de nuevos nombres:

Quotation Hay muchísimo potencial y siento que el cambio que necesita la escena es ver y crear nuevas caras. Este año Red Bull Batalla apostó por eso de gente nueva y siento que fue una decisión excelente Jazz

Coffy: cinco años persiguiendo el momento

Coffy lleva cinco años intentando llegar a Red Bull Batalla . Esta temporada decidió prepararse de una manera diferente y convirtió el freestyle en una práctica constante, viajando y rapeando en distintos lugares para poner a prueba sus herramientas.

Quotation Mi mamá siempre me ha animado a que participe. Estar en esta Red Bull Batalla para mí, es muestra de que ascendí espiritualmente. ¡Es mi oportunidad de marcar la historia! Coffy

Su camino hacia la Nacional comenzó mucho antes de esta temporada ya que lleva 5 años intentándolo, pero según dice, sin un esfuerzo real o al 100%. Todo esto cambió en diciembre, cuando viajó a Cartagena para prepararse:

Quotation En diciembre viajé a Cartagena para prepararme, rapeando todos los días con familias, en muchos lugares distintos. Este año sí me esforcé Coffy

Ahora llega con un objetivo ambicioso: Ser campeón nacional y hay un rival al que le gustaría encontrar en el camino: Fat N .

Para prepararse antes de una batalla, Coffy tiene su propio ritual: “respiro, enfoco mi mente y me imagino una llama de fuego encendiéndose en mi corazón.”

Entre sus influencias menciona a Sweet Pain, Trueno, Wos y Aczino y también tiene una visión muy clara sobre el momento que atraviesa el freestyle colombiano que según dice, está evolucionando a pasos agigantados y cuneta ahora con más referentes a nivel internacional.

Para Coffy , el freestyle también puede ir más allá de la competición y espera que en la cultura también se hagan dinámicas donde el freestyle no solo sea para batallar, sino también dar mensajes de cambio, de amor, y de crecimiento personal.

Hunter: nueve años improvisando

Hunter lleva nueve años rapeando en diferentes ciudades y parques. Su clasificación llegó desde una regional en la que participó motivado por el apoyo de sus amigos y donde consiguió el campeonato para convencerse de que este era el momento para dar el paso hacia la Final Nacional de Colombia .

Quotation Estar en esta Nacional genera en mí una sensación de felicidad al igual que responsabilidad. Sé que no es fácil llegar aquí y por eso voy a hacer todo por salir campeón Hunter

Este es apenas su segundo intento para llegar a Red Bull Batalla. Su primera prueba llegó después de años de experiencia en las plazas. Hunter lleva rapeando 9 años, en diferentes ciudades y diferentes parques y solo en una ocasión anterior envió el video para clasificar, así que es es este segundo intento que llega a competir en Red Bull Batalla.

Quotation Espero ser yo, espontáneo y natural, literalmente hacer lo mismo que me llevó a estar aquí: improvisar Hunter

Algunos de los nombres con los que le gustaría competir son: Puppy, Coffy o Jazz MC y para prepararse, siempre procura alimentar su vocabulario, bien sea leyendo o mirando podcasts interesantes. Además, se esfuerza en nunca dejar de improvisar, así que trata de rapear todo el tiempo con los estímulos que haya a su alrededor.

Para Hunter,el futuro de la escena colombiana destaca por la nueva generación. Representantes como Fat N y J1 que han demostrado, según él, que la sangre nueva tiene mucho nivel y que viene para quedarse, también gente como Dima o Pandora, que están haciendo las cosas muy bien, y le hacen pensar que su disciplina está en buenas manos para los años venideros.

Una nueva generación toma el escenario

Axl Evans, Jazz, Coffy y Hunter llegan a la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2026/27 con recorridos muy diferentes. Algunos han necesitado varios intentos; otros llegan después de años construyendo su estilo en plazas y regionales. Pero todos comparten algo en común: esta será su primera experiencia en una Final Nacional de Red Bull Batalla.

Desde Chocó hasta Bucaramanga y el sur occidente del país, la nueva generación llega dispuesta a demostrar que tiene mucho que decir y que el futuro del freestyle colombiano también se escribe con nuevas voces.

No te pierdas la Final Nacional de Colombia el próximo 17 de octubre, consigue tu entrada aquí o síguela en nuestros canales oficiales.