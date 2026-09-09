La nueva sangre: conoce a los debutantes del Torneo de Plazas 2026/27

El próximo 19 de septiembre , el Skatepark de Chorillos en Lima se convertirá en el epicentro del freestyle callejero con la quinta edición del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla esta temporada 2026/27. Un evento que sigue consolidándose como el puente definitivo entre el underground más puro y la élite de la improvisación.

Conversamos con seis debutantes que llegan a la capital peruana a demostrar que el verdadero rap de plaza no pide permiso: se toma el escenario y están listos para demostrar sus habilidades y llevarse el campeonato que los conducirá a la Final Internacional que será en marzo en Lima.

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DAFP: La fluidez y el sueño intacto de Venezuela

Representando el empuje de la escena venezolana, DAFP llega al Torneo de Plazas, después de haber ganado su cupo en Rap sin Groserías.

Con un estilo volcado hacia la fluidez y las métricas, inspirado directamente en la pulcritud de Bnet y Jaze, encara la fecha convencido del potencial de su país.

Quotation Mi familia y mis amigos fueron los que me impulsaron a intentarlo. Ellos sabían que este era mi mayor sueño en el mundo... poder vivirlo no tiene precio DAFP

DAFP encara el Torneo sin poner la atención en el rival que pueda tener frente y más bien con la mirada puesta en el futuro.

DASER: Orgullo de altiplano y experiencia desde Cochabamba

Desde Bolivia, DASER aporta la solidez de siete años en el circuito y seis organizando y presentando Batallas desde su país natal Bolivia y ha clasificado a través de la plaza 24 Almas Freestyle. Influenciado por la libertad de El Quinto Escalón, el talento de Dani Ribba , la pureza de Acru y el aura implacable de Aczino , el representante de Cochabamba pisa Lima motivado por el desafío y con el deseo explícito de medirse ante KG .

Quotation Lo que más me empujó fue que gracias a esos logros tengo el apoyo de algunos miembros de mi familia; lo que un día soñé hoy es una realidad Daser

DASER , quien saca pecho por el crecimiento de su circuito local y espera que haya un público prendidísimo en el evento, para que pueda valorar el circuito de su país, que es su mayor motivación para triunfar.

TNT: La respuesta agresiva del norte hondureño

El respaldo de su crew Urban Life y el empuje de la escena norte de Honduras fueron el motor para que TNT obtuviera su clasificación a través de la plaza de Skill Master Freestyle League, tras varios intentos por audición. Su propuesta se define por el punchline directo, la respuesta al instante y el ingenio agresivo, tomando como referentes a Bnet, Letra y Aczino.

Quotation Mis hermanos me motivaron a participar aun cuando ni yo mismo creía en mí, pero nada mejor que el poder que te dan los que confían en tu talento TNT

Entusiasmado ante la posibilidad de cruzarse con competidores como Thodal, Nocre, Chang o KG en el cypher, TNT comparte que estar en Red Bull Batalla es vivir el sueño que todos en Honduras han tenido desde que rapeaban sobre el primer beat y por eso demostrará sus ganas en el escenario el 19 de septiembre.

R16: El renacer dominicano a fuerza de mérito

Tras un tiempo alejado de la competición, R16 encontró la motivación al ver a su compatriota Numenosis destacar en el plano internacional, quedando tercero en el Torneo de Plazas pasado. Esta temporada, clasificó al cupo de Plazas compitiendo en Bienvenidos al Underground y viene determinado a clasificar a la Final Internacional en Perú.

Con el antecedente de haber competido en la Nacional Dominicana de 2021, R16 decidió ganarse el boleto al Torneo de Plazas compitiendo sobre la cancha, sin depender de selecciones virtuales.

Quotation Todo el que juega basketball sueña con llegar a la NBA y todo el que hace freestyle sueña con estar o ganar en Red Bull Batalla R16

Sus mayores influencias vienen de su propio país y del hip hop venezolano. Su única consigna para el 19 de septiembre es ganar las 4 batallas ese día.

K.N.T: La plaza como refugio urbano

Clasificado tras consagrarse en el cupo de la Plaza Entre Freestyle, el argentino K.N.T afronta su segunda experiencia en clasificaciones del Torneo de Plazas , representando la mística del underground local. Inspirado por HillFinger$, sus amigos y la música, busca enfocar sus capacidades más en el disfrute y en aportar contenido sustancial a la tarima.

Quotation Pondría la atención en las plazas como el refugio urbano que es y cuidarlo, o en no subestimar a la gente que va a ver las batallas y ofrecer algo más profundo o interesante que dos personas insultándose K.N.T

K.N.T considera que el circuito está en permanente efervescencia y las competencias están trascendiendo, atravesadas por códigos, lenguajes y variantes que definen la cultura del rap.

THODAL: El aire fresco del freestyle chileno

Conquistando su cupo a través de Liga Inmortal, el MC chileno THODAL materializa un anhelo cultivado desde sus primeros pasos en la disciplina. Admirador del rapeo libre y orgánico de Joqerr, Acru, Tego y Plets, enfoca su preparación en la respiración y la concentración mental para evitar sobrepensar en la tarima, donde le encantaría desafiar sus barras contra Chang o Nocre.

Quotation Es una meta que uno fantasea desde chico, uno siempre quiere probarse hasta dónde puede llegar Thodal

De cara a la escena local chilena, valora la evolución del rap en su país y advierte de una camada de niños que elevarán el freestyle chileno en un futuro cercano.

Todos ellos, debutarán por primera vez en el Torneo de Plazas de la temporada oficial de Red Bull Batalla, recordando la esencia y representando el mérito que representa venir del lugar donde siempre reinará el freestyle más orgánico y auténtico: Las Plazas.

Para no perderte el evento, sigue los canales oficiales de Red Bull Batalla y no te pierdas el Torneo de Plazas en vivo el 19 de septiembre de 2026 desde Lima, Perú.