“El plan es quedar campeón, no hay otro” Once clasifica a la Nacional

El pasado 27 de septiembre, la Sultana del Norte vivió una fecha importante de la Liga de Freestyle Monterrey, siendo el primero de dos cupos de plaza para la Final Nacional de Red Bull Batalla México 2026/2027 . El evento realizado en Venue 867 en el Barrio Antiguo, recibió a competidores de todas partes de la República para luchar por el penúltimo cupo a la competencia más importante del país.

Luego de los cyphers, entre los dieciséis clasificados a la fase eliminatoria, se encontraron MCs que ya saben lo que es participar en una Final Nacional mexicana: Sangre Azul , campeón regional de CDMX hace un año, Saturno y Spook , quien fuera el ganador de este mismo cupo en la pasada temporada. Otras caras relevantes del under como Soni Montiel, Eddy y Terry también buscaron alzarse con la gloria.

La copa se quedó en casa gracias al protagonista de la noche, Once , quien tuvo un camino bastante complicado rumbo a la gloria. En primera ronda obtuvo la victoria frente a Zoket , subcampeón de la edición anterior y en los cuartos de final se impuso con autoridad al de Ciudad Obregón, Binck .

Quotation Veo a un oso en La Pastora y que me lo agarro a vergazos Once

Sin embargo, una de las pruebas más grandes ocurrió en la antesala. Sangre Azul se coronó en Ciudad de México en 2025, misma Regional donde Once cayó en primera ronda. La oportunidad perfecta para demostrar de lo que era capaz y llegar con la frente en alto a la final. Con una agresividad que contagió seguridad al fluir en una base de doble tempo, el regiomontano nos regaló una de las rimas del evento al interactuar con la copa.

El otro lado del cuadrante fue una de las más gratas sorpresas del evento, pues Cros , un MC con un gran recorrido en el under de la región consiguió el otro boleto a la final, dejando en el camino a Cruz G, Eddy y Soni Montiel .

Quotation Me gustó ver de vuelta a Cros y que llegara a la final, porque es un OG de Monterrey Once

La final se dio entre dos representantes locales que dejaron todo en la tarima. Una batalla igualada de principio a fin que dio como resultado una réplica en la que Once terminó consiguiendo los votos de los cinco jurados.

Quotation Yo creo que en ningún momento sentí que era mía hasta el conteo. No me gusta asegurar nada antes Once

Con su victoria, Once se une a los catorce en MCs ya clasificados a la Final Nacional de México, siendo junto a Garza, los únicos dos regios hasta el momento.

Monterrey ha contado con grandes competidores históricos, pero desde el subcampeonato de Skiper en 2022 hubo dos años de ausencia nacional que se rompió en 2025 por Spook, que cayó en octavos de final.

Quotation Ser debutante se siente chido, la neta. Tenía ganas de estar en la Nacional y voy a aportar freestyle, que es lo que le falta. El plan es quedar campeón, no hay otro Once

El próximo 10 de octubre , las Fat Battles Palooza otorgarán el último lugar a la Final Nacional de México que será el 21 de noviembre en Ciudad de México.