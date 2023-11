Baloncesto, freestyle: así fue el juego de campeones

Faltaban cinco minutos para que se acabara el partido en la Play. Gritos, arengas, algún insulto. La supremacía de Oner y su Barça estaba terminando con el PSG bajo el mando de Tess La. Nadie quería parar el juego, pero tocaba. Anuncio importante. “Carpediem no participará en la competencia. Su lugar lo toma Fat N”.

La algarabía tuvo una pausa. Una pequeña. Porque cuando se reinició el juego los gritos volvieron. Tess La ganó. Resultado inesperado, aunque no tan inesperado como la noticia de la ausencia del campeón local. Fat N ya estaba desde el día anterior en el hotel. Merodeaba como un fantasma. El suplente tiene que estar. La mala fortuna de alguien más ahora es su oportunidad. “Hay varios a los que en primera ronda les puedo dar pelea y hasta sacar. Yo estoy con mi perfil bajo”, nos dijo el rapero de Cali horas antes del anuncio oficial. Será su debut en la Final Internacional de Red Bull Batalla y el luce imperturbable. O no hay tiempo ni ganas de mostrar nervios.

Es la hora del almuerzo. En una hora llegan los autobuses que llevan a los MC a un partido de baloncesto. Fat N llega a una de las mesas. Jota se come un pedazo de carne con ensalada y Éxodo Lirical un fricasé de pollo. Le muestra la imagen que lo anuncia como concursante oficial. “Manito, estoy muy feliz. Motivado”. Dice eso mientras simula botar una pelota de baloncesto, lanzar de tres puntos y anunciar.

Hora de ir a jugar baloncesto. Éxodo Lirical no va. Tiene clase. Está en primer trimestre de psicología clínica y no quiere faltar. Mientras llegan los buses, el de República Dominicana le enseña a Jota su play list favorita: “Coño, pero que maldita bachata”. Le pone sus audífonos al peruano y el de Trujillo baila en su silla mientras mastica carne con tomate cherry.

© Gary Go

© Gary Go

Fat N quedó en el equipo azul. Sobre el papel el capitán era Azcino. Sobre el papel. Porque en la práctica Fat N, con 17 años, y desde el camerino comandó al equipo. Dirigió el calentamiento, ubico a sus compañeros, definió los cambios y la estrategia. Evidente no era la primera vez que iba jugar baloncesto. Y lo demostró.

© Gary Go