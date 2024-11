Freestyle y fútbol, alianza de Champions: así fue el Partido de Campeones

, recuerda Exe desde la zona de ocio. Todo estaba preparado para pasar un rato divertido en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón, pero la competencia intrínseca que tienen estos chicos no les dejaba pensar en otra cosa que no fuera la victoria.

Las pelotas de ping pong resonaban a lo lejos y las risas de fondo aparecían entre vítores y sonrisas cómplices. “Te he ganado ya tres veces” , suelta Rapder a uno de sus compañeros. “Pero esta vez te voy a reventar”, comentan desde el fondo. “Lo importante es el partido” , recuerda Exe desde la zona de ocio. Todo estaba preparado para pasar un rato divertido en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón, pero la competencia intrínseca que tienen estos chicos no les dejaba pensar en otra cosa que no fuera la victoria.

Fotos, vídeos, producción… Siempre confías que un evento de Red Bull Batalla sea mucho más grande de lo que esperas, pero no te das cuenta de su auténtica dimensión hasta que no te abruma desde dentro. Cuando menos lo esperábamos eran las 16:30h y el sorteo de capitanes estaba a punto de empezar. Chuty y Fat N ya están en la parte baja del hotel entre luces rojas y azules para dar a conocer, como si de un partido en el recreo se tratase, a los elegidos de cada equipo.

También se dejó caer algún que otro comentario de “La bicicleta aérea” de Teorema y la calidad de Mecha y El Menor. Sin embargo, y tal y como avisó Skiper entre bromas para que FAT - N dejara de elegir gente que no estaba, estos MCs no pudieron asistir. Con los equipos hechos y la mochila lista, nos fuimos directos al pabellón.

