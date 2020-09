Conoce a Popin' Pete, una de las mayores leyendas del baile

Timothy Earl Solomon, más conocido por el apelativo de Popin' Pete , es uno de los fundadores de la legendaria crew The Electric Boogaloos que se estableció en 1978. Boogaloo Sam, su hermano mayor, fue quien le enseñó a bailar y ahora, 40 años más tarde, continúa siendo un ejemplo para las nuevas generaciones que practican el estilo popping.

Los viajes han disminuido bastante en estos tiempos. ¿Cómo ha afectado eso a tu proceso creativo?

Por fin he tenido tiempo para pensar. Cuando viajo, por lo general, solo tengo tiempo para centrarme en lo que estoy haciendo en ese momento. Antes de que empezasen los problemas actuales tenía algunas ideas para un show, pero que no iba a ser sobre el baile, era un reality show. Quiero repasar esas ideas porque llegará un día en el que no sea capaz de bailar, así que tengo que inventar otra cosa. Además, estoy haciendo música y ritmos.

¿Cómo empezaste con la música? ¿Es algo que te sea fácil?

Crecí en una familia afroamericana y en nuestra casa siempre sonaba la música. Para mí es algo natural. Mi madre siempre ponía música cuando limpiaba la casa. Muchos de mis amigos tenían grupos musicales y con el paso del tiempo se convirtieron en músicos. Veía cómo ensayaban en los garajes, así que no es sorprendente que luego yo me pusiese a componer música. Es algo que siempre me ha acompañado.

“En 1978 creamos The Electric Boogaloos. Ahora hablo de ello como una carrera, pero en aquella época lo único que hacíamos era pasar el rato”. Popin' Pete

¿Te pasó lo mismo con el baile?

Sí, con el baile me pasó lo mismo que con la música. Siempre estaba presente, en casa y en la calle donde vivía. Cuando tenía 16 años tomé la decisión de bailar de manera profesional y en 1978 fundamos The Electric Boogaloos. Ahora hablo de ello como una carrera, pero en aquella época lo único que hacíamos era pasar el rato. Luego hubo la oportunidad de convertir aquello en una profesión, algo que llevo haciendo 42 años.

¿Qué cambios ha habido en la escena del baile durante este tiempo?

Bueno, no ha pasado nada grande. Ni siquiera en el popping, que es mi estilo. Cuando tenía 18 años estudié ballet durante tres meses para aprender sobre el equilibrio y la disciplina. En el popping he utilizado elementos provenientes del ballet, por ejemplo en algunos movimientos de piernas. Pero también empleé cosas que venían del flamenco y la salsa. Siempre estábamos haciendo eso, aunque en aquella época no había una red social.

Es una evolución continua, los diferentes estilos se entrecruzan y constantemente se intercambian movimientos. Cuando veo lo que la gente hace en la actualidad pienso: ‘Eso mola mucho’. Si entiendes eso, entonces conoces los aspectos básicos de tu arte. Me gusta cuando alguien trae algo nuevo a la danza.

Para mí es importante formar parte de este proceso. Crecí en lo que se conoce como la vieja escuela pero lo que me interesa es el presente.

¿En qué momento te encuentras como bailarín?

La base sigue siendo la misma. Todo lo que hago se fundamenta en lo que The Electric Boogaloos hacían en 1978, pero no me he quedado atrapado en 1978 o en ningún otro año. No me considero un bailarín de la ‘vieja escuela’. Vivo los momentos que fabrico para mí. Sigo desarrollándome y desde luego ahora soy un mejor bailarín que hace 42 años. No he alcanzado mi límite. Mientras baile, continuaré estudiando.

Popin' Pete lleva en la escena del baile desde 1978 © Popin' Pete

¿Qué te sirve de motivación e inspiración?

Tengo mucha motivación interna. La gente dice: ‘Oh, eso me inspira’. Bueno, sí, yo también observo las cosas nuevas, pero para ello debes mantener una mente abierta y no esperar a que venga alguien a servirte de inspiración. Intentar ser mejor de lo que eres es una buena motivación, ¿verdad?

“Me gusta cuando alguien trae algo nuevo a la danza”. Popin' Pete ¿Qué significa para ti la edad? Nadie puede durar para siempre. Los jugadores de baloncesto se retiran con 35 años, yo tengo 58 años y bailo mejor que cuando tenía 38. Si de repente no soy capaz de bailar como lo hacía antes, sabré adaptarme. Creo que eso es lo más importante. Depende de lo que tengas en la cabeza. Puedes estar en excelente forma física pero si piensas: ‘Se acabó, ya no puedo más’, entonces no hay nada que hacer. Amo el baile, probablemente seguiré bailando hasta que no pueda más, hasta que me metan en el ataúd.

Un buen número de personas piensa que el término popping abarca muchos estilos que están relacionados. ¿Cuál es tu opinión?

Popping es un estilo específico. Se trata de movimientos específicos, contracciones musculares y técnica. Hay estilos diferentes, tiempos diferentes, gente diferente, y comunidades diferentes. Mi nombre es Popin' Pete porque lo que bailo es popping. Puedo hacer waving, ticking y boogalooo, pero cuando lo hago lo llamo por ese nombre.

Viste el nacimiento de la cultura hip-hop, ¿qué te parece el hip-hop moderno?

Mis raíces no están en el hip-hop. Soy de la Costa Oeste y el hip-hop empezó en el Este. Entiendo lo que quieres decir pero, con todo respeto para esa cultura, sus creadores y su influencia como fenómeno global, la realidad es que no me considero un bailarín de hip-hop o un especialista en hip-hop.

El hip-hop creció en las calles, pero nosotros no aprendimos de los bailarines callejeros. Nosotros no nos veíamos como parte de la cultura de la calle. Me gustaría que la gente supiese quiénes son los verdaderos pioneros del hip-hop: Africa Bambaataa, Kool Herk y muchos otros. Si alguien me relaciona con el hip-hop, y no relaciona ese movimiento con esa gente, entonces no entiende lo que es el hip-hop.

Popin' Pete es uno de los miembros fundadores de The Electric Boogaloos © Little Shao

¿Has visto bailarines callejeros que te hayan impresionado de verdad?

¡Por supuesto, a cada momento! En aquella época, si querías hacerte notar tenías que ir a la calle. Nosotros empezamos a salir en TV en 1978-1979 y practicábamos en el jardín o en el garaje. En aquella época había gente bailando en cada esquina, incluso en Hollywood Boulevard. Era algo que era imposible de no ver.

No creo a aquellos que dicen que en su época se bailaba mejor. Siempre ha habido bailarines excelentes en cualquier estilo. El chaval de 16 años que baila hoy puede ser tan bueno como el chaval de 16 años que bailaba en el pasado. En este aspecto no ha cambiado nada. No me gusta comparar las épocas, siempre ha habido buenos bailarines que se separaban del resto.

“Vivo el momento que fabrico para mí”. Popin' Pete ¿Qué te parecen los campeonatos de baile? ¿Ayudan a que la gente mejore? ¿Es la competición parte de la esencia de la danza? No es el objetivo principal pero es parte de la cultura del baile. Cuando yo empecé los bailarines organizaban batallas callejeras. Para mí los campeonatos son una continuación de esas batallas. En aquella época el premio máximo era de 75 dólares (63 euros) y pensábamos: ‘Vaya, esto es un montón de dinero’. Recuerdo como empezó todo. Un tipo de Osaka, Japón, nos habló de las ‘fiestas de día’. Creo que fue en 1978. Dijo que en Japón podías hablar con el dueño de un club para que te dejara organizar una fiesta durante el día con DJ y baile. Creo que todo empezó así, la gente comenzó a organizar espectáculos y batallas.

La historia del popping

¿De qué momento de tu carrera estás más orgulloso?