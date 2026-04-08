Camino a Red Bull Batalla Chile 2026: El freestyle ya empezó a medirse

La cordillera de los Andes aparece antes que cualquier voz.

Se instala sin ruido, marcando el borde de la ciudad. Acompaña el trayecto desde el aeropuerto, se cuela entre edificios y queda ahí, como un telón de fondo que no se apaga. Algunos la miran con atención, otros la registran de reojo, pero el impacto es el mismo.

El día recién empieza. Algunos vienen de viajes largos, con escalas y horas acumuladas sin dormir. Otros llegan más frescos, pero igual cargando el desgaste de semanas previas. El cuerpo todavía se está acomodando, pero la cabeza ya empieza a entender dónde está: Santiago, la capital de una nación con historia rapera.

Estas son las impresiones de algunos de los participantes a la competencia de este sábado 11 de abril en el Movistar Arena de Santiago:

“Me parece hermoso porque tienen mucho sentido de pertenencia por lo que es la cultura hip hop… Hacía falta estar en una internacional en el país más rapero”, suelta Valles-T.

La idea se repite, cambia de forma, pero se sostiene. “Es el país más rapero, la mayoría de raperos en español que escucho son chilenos… para mí es un sueño el poder venir”, agrega el Campeón Nacional de México, Fat Tony.

Chile aparece como una referencia cultural antes que una simple sede.

Las primeras horas y la llegada de los MC’s

Son las once de la mañana en el hotel. El movimiento es constante. Equipos técnicos cruzando salones, cámaras instalándose, luces que se ajustan mientras los MCs entran y salen de cada espacio. Todo ocurre en paralelo, como si cada rincón del -3 estuviera activado al mismo tiempo.

“¡Cámara, acción!”, se escucha de fondo mientras los 16 freestylers pasan por el croma y los escaneos 3D. Junto a ello, se toman las fotos oficiales y graban invitaciones para el evento. Más arriba, en la terraza, entre el bar y la piscina, crean contenido para las redes sociales oficiales de Red Bull Batalla.

Cinco estaciones. Un mismo flujo. Cinco horas que se sienten más cortas de lo que son.

En los pasillos algunos esperan su turno mirando el celular, compartiendo un café o una energética. Otros revisan el material recién realizado. Pero en cada lugar hay un grupo que improvisa un par de barras, casi en voz baja, como si la rima no pudiera esperar.

Larrix está con Androide, Fat N y Fat Tony en un rincón. Teorema se acuesta tranquilamente en un sofá y se toma fotos mientras ríe. Chuty intercambia palabras con el equipo de Red Bull Batalla. Minutos más tarde, El Menor se mueve entre estaciones acompañado de su pareja. Exe se queda conversando un rato más antes de volver al circuito.

La Final Internacional empieza a tomar forma en estos movimientos que no se ven desde el escenario. El día se construye en esos detalles.

Las sensaciones previas a la ansiada Final Internacional de Red Bull Batalla

Teo y El Menor © Red Bull Chile

El ambiente se sostiene en una calma que pareciera no ser casual.

En una conversación con el representante español, Bnet, quien busca su segundo título internacional, pareciera estar en un estado inmutable, de “absoluta tranquilidad”.

“Vivo el día a día y hasta que no sea sábado no voy a estar, digamos, pensando en ello”, expresa.

Por otro lado, Nekross, subcampeón Nacional de Perú y uno de los MCs más votados en Mejor Segundo, se suma a esta sensación: “Estoy tranquilo porque conozco al público chileno y él me conoce a mi. Me respeta y me ha visto hacer locuras”.

El representante de Colombia, Fat N, con sólo 20 años, lo vive desde otro ángulo mientras rapea sus respuestas: “Un evento aquí hace rato quiero. ¿Cómo no querer rapear en el país más rapero? Una Internacional acá es hermosa. Las personas que la tienen se la gozan. Me siento feliz por tener la oportunidad de volver a este país.”

Cada uno llega desde una historia distinta, pero también con sensaciones propias.

El Menor, representante chileno, lo pone en palabras: “Hay harta presión y expectativa. La presión está todos los años, pero ahora es en casa”. Lejos de esconderlo, lo asume con honestidad. Con cierta humildad frente a un sueño nacional.

Quotation “Uno está noventa por ciento confiado, pero siempre hay un diez por ciento de una pequeña inseguridad. El que no te lo diga te está mintiendo” El Menor

Su hermano en la disciplina, Teorema, baja la intensidad desde otro lugar: “Hay cosas que te pueden poner más tenso y otras que no… Esta semana la idea es mantener la rutina en las acciones que te relajan, acumular poder en lo que uno sabe”.

Pero ojo, el cañetino no tiene problema en ser ambicioso. “Los representantes chilenos estamos súper aferrados a -sea quien sea- ganar la primera Internacional de Chile”.

Y en medio de esa vorágine de sensaciones, la convivencia aparece sin esfuerzo.

“El primer día siempre está bien… muy happy, muy family friendly”, dice Chuty, quien va por su tricampeonato, con tranquilidad.

Una idea que tiene sentido con la sensación de Teorema. Hay una escena que ya se identifica y reconoce a sí misma, porque lo cierto es que muchos del roster ya han batallado anteriormente.

“Ya nos conocemos. ¿Será la vez número 29 que nos vemos con Chuty? ¿La veinteava vez que nos vemos con Gazir? Se ha formado como una familia internacional del freestyle, al igual que con el equipo de Red Bull Batalla”, expresa.

A esto agrega un gesto clave: “Es importante hacer sentir bien a los que llegan por primera vez. Es parte de la misión”.

La tercera internacional chilena

Red Bull Batalla - Chilen finaali 2023 © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

Chile es un país exigente y la lista de freestylers que llegarán a la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 lo confirma desde el primer vistazo.

No se trata solo de nombres conocidos, sino de trayectorias que se cruzan en su mejor momento, de campeones vigentes y de competidores que llegan con hambre acumulada.

El punto de partida está en la Internacional de España 2024. Ahí, Chuty y Gazir se consagraron campeones internacionales, con el primero lográndolo por segundo año consecutivo, y con El Menor, que terminó tercero y hoy compite en casa.

A esa base se suma una generación de campeones nacionales que llega con autoridad propia. Bnet regresa tras recuperar el título en España, mientras Teorema lo hace desde el dominio local. Larrix, Almendrades, Valles-T, Fat Tony y Reverse completan un bloque que representa lo más fuerte de sus países en la última temporada.

Desde otros caminos llegan nombres que también empujan el nivel hacia arriba. Fat N clasificó como campeón del Torneo de Plazas, Androide lo hizo desde la Final Centroamérica, Éxodo Lirical regresa tras no poder asistir en 2024 y Nekross y Rapder llegan como mejores segundos, gracias a la votación del público.

Además, se les suma Exe, quien entra como reemplazo de Lancer Lirical, ajustando un cuadro que ya era competitivo desde antes de empezar.

Bnet confirma que será una noche única: “Tiene que ser una bonita, muy explosiva y que ponga bien alto el listón de lo que son las Finales Internacionales de Red Bull Batalla”.

La lectura se repite desde distintos lugares. El nivel no solo está arriba del escenario, también se percibe en la previa, en las conversaciones, en la forma en que cada uno se posiciona frente a lo que viene.

Quotation “Me encanta Chile porque es un país exigente… Cuando tú sueltas una buena rima la saben aplaudir” Nekroos

Por su parte, Teorema insta a los MC´s a que se tomen muy en serio el hecho de que están “en el país más rapero y que es necesario dejar un contenido fuerte y explícito en esta Internacional”.

El día avanza

Algunos terminan sus estaciones, otros repiten tomas o se quedan un rato más en el mismo lugar. El ritmo no se corta, pero sí cambia de forma. Lo que empezó dentro del hotel empieza a desplazarse hacia afuera, como si la jornada necesitará otro tipo de espacio para seguir desarrollándose.

En Parque Los Gasómetros, Estación Central, el flanker instala otro código. El entorno cambia por completo: El espacio se abre, el ruido entra, la distancia entre los cuerpos se ajusta y la dinámica vuelve a ser algo más reconocible para todos.

Cuatro equipos se enfrentan a pedido del público con Perú representado por Jota Shoy, Almendrades y Nekroos; Argentina con Exe, Larrix y Mecha; México con Fat Tony, Jony Beltrán y Tess La; Colombia con Marithea, Valles-T y Fat N.

El contraste con la mañana es inmediato. El freestyle recupera su estado natural: directo, sin filtro, sin corrección. Ya no es el rapeo de pasillo, volvemos a las lógicas del freestyle.

La noche vuelve a mover el eje.

Con un baile liderado por la ganadora de Red Bull Dance Your Style, Jazz Monstarz, al ritmo de los beats de DJ Atenea y la improvisación de Acertijo, Joker, Tom Crowley y Kaiser, Red Bull Batalla se hace presente en la obertura del estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile.

“Hoy quiero ruido por El Menor y Teorema”, es una de las barras que suelta Crowley, histórico referente nacional que se lució en la Final Internacional Chile 2015, para dar paso a los representantes de esta edición.

El freestyle cambia nuevamente de espacio. Del parque a la televisión. Del círculo a la puesta en escena. De la inmediatez a la construcción.

Tras unas palabras agradeciendo la invitación, Efraín da el primer paso e improvisa. Mateo lo sigue y sellan esta exposición televisiva.

El freestyle entra en otro lenguaje. No pierde identidad, pero sí cambia de forma. El día se cierra con esa doble imagen.

Pero algo ya se empieza a mover por debajo. No es visible del todo, pero se siente.

Quotation “Esta internacional va a ser la más difícil de todas” Valles-T

El cuadro está armado por completo. Las batallas todavía no existen. Pero el primer día deja una lectura clara: esto ya empezó a jugarse.