"Caleidoscopía viene a demostrar que la energía femenina es poderosa" dice orgullosa Queen Mary, y es que en un ambiente como éste no paran de surgir ideas y conexiones.

"Caleidoscopía viene a demostrar que la energía femenina es poderosa" dice orgullosa Queen Mary, y es que en un ambiente como éste no paran de surgir ideas y conexiones.

"Caleidoscopía viene a demostrar que la energía femenina es poderosa" dice orgullosa Queen Mary, y es que en un ambiente como éste no paran de surgir ideas y conexiones.

La confluencia de raperas y productoras hace que la estancia se concrete en algo creativo: poder disponer de un estudio, de material y colaborar con las que pueden ser sus referentes de otros lugares es una oportunidad que no van a dejar escapar. De hecho, desde que llegaron a Madrid, las freestylers no han perdido ni un minuto preparando proyectos juntas.

La confluencia de raperas y productoras hace que la estancia se concrete en algo creativo: poder disponer de un estudio, de material y colaborar con las que pueden ser sus referentes de otros lugares es una oportunidad que no van a dejar escapar. De hecho, desde que llegaron a Madrid, las freestylers no han perdido ni un minuto preparando proyectos juntas.

La confluencia de raperas y productoras hace que la estancia se concrete en algo creativo: poder disponer de un estudio, de material y colaborar con las que pueden ser sus referentes de otros lugares es una oportunidad que no van a dejar escapar. De hecho, desde que llegaron a Madrid, las freestylers no han perdido ni un minuto preparando proyectos juntas.