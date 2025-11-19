Queen Mary: "Hostear el aniversario con Seo2 y Serko Fu es un sueño"

Red Bull Batalla Nueva Historia tendrá lugar el 29 de noviembre en Tecnópolis.

Argentina será testigo de un evento conmemorativo en el que, entre otras muchas celebridades y leyendas, estará Queen Mary en el equipo de hosts, junto a Serko Fu y Seo2.

La histórica host debutó en 2016 en la regional de Madrid. En 2019, 2020 y 2021, fue host de las internacionales junto a Mbaka, y los mismos Serko y Seo. Destacada por su orden, energía y oratoria, la reina del tablero no podía faltar. Hemos tenido la ocasión de entrevistarla para conocer sus impresiones de cara a la gran fecha.

Los hosts Serko Fu y Queen Mary en el estudio de la Final Internacional © Kevin Molano / Red Bull Content Pool

¿Qué te parece la idea de ser host del aniversario de Red Bull Batalla junto a Seo2 y Serko Fu?

Para mí es un sueño cumplido, porque les admiro profundamente. Me gusta mucho trabajar con ellos en el escenario. Lo he podido comprobar en la Final Internacional de Chile en 2021, con Seo2, y en la Final Internacional de República Dominicana en 2020, entre otras muchas, con Serko.

Ellos simbolizan lo que es el hip-hop con mayúsculas. Siempre me han tratado muy bien y se que vamos a darlo todo, por el futuro, y por lo que hemos vivido juntos en el escenario.

¿Cuál es tu grupo favorito de los cuatro que hay?

Yo creo que el grupo de 2014 a 2017.

Cada grupo tiene su qué. Los primeros campeones va a ser muy emotivo y entrañable verles. Las batallas entre los campeones de 2019 a 2024, van a ser muy reñidas. Por supuesto las promesas van a ser interesantes por el sabor que llevan dejando las últimas internacionales, y es el semillero de lo que puede venir.

Pero este grupo que te comentó me gusta porque Skone viene en muy buen momento batallando en México, y siempre se luce mucho fuera de casa. Arkano últimamente también está brillando mucho, y él nos conecta a una parte muy nostálgica. Aczino es Aczino, se que va a dar muy buen papel y puede ofrecernos revanchas únicas tanto Skone, de esa final por el primer bicampeonato, como con el mismo Arkano. Invert también es alguien que aporta, siempre da lo mejor de sí y hace las batallas muy disfrutables. Van a ser muy entretenidas.

FJ, Queen Mary y Kapo 013 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Si echamos la vista atrás... ¿qué momento recuerdas especialmente como host? ¿y la batalla con más vibra que te tocó hostear?

Recuerdo especialmente hostear la última batalla de la saga entre Wos y Aczino, en la Final Internacional de 2019. Era toda una responsabilidad. Pero creo que me quedaría con la Final Internacional de Chile en 2021.

Regresaba el público a los escenarios y justamente fue el mejor público que yo me he encontrado, y mira que Argentina también fue increíble. Obviamente todo lo hizo más especial el hecho de que estuviese embarazada. Supuso conectar mi vida personal con mi vida profesional.

La batalla con más vibra, te diría la regional de Alicante de 2019, la batalla entre Gazir y BTA, de la famosa rima 'acabarás como las campanas de Notre Dame'. La disfrute mucho, hubo un muy buen público, y el lugar era emblemático.

Y antes de tu debut en 2016, ¿cuál fue la primera batalla que viste que te enganchó al freestyle?

La batalla entre Rayden y Joanarman, en la Final Nacional de España de 2006. Justo fue la batalla que consagró a Rayden como campeón nacional. Me acuerdo de que era la primera batalla que vi en directo, ambos eran muy talentosos pero a la vez muy diferentes, y me nació una gran admiración por ellos.

Hablemos de la figura del host. ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta para estar encima del escenario?

Para mí estar pendiente, tanto de lo que ocurre en el escenario, como de lo que pasa fuera de él, sobre todo cuando hay retransmisión en directo, y por supuesto, estar al tanto de los MCs.

Es importante saber cómo se sienten y cómo se encuentran, siempre quiero sumar y transmitirles tranquilidad, y en mi caso que ya he hosteado con bastantes compañeras y compañeros, fortalecer ese vínculo y brillar en conjunto.

Seo2 y Queen Mary © Gary Go / Red Bull Content Pool

Y ya que este evento habla del pasado y del futuro del freestyle, ¿algún/a host prometedor/a que te gustaría verlo en nacionales e internacionales próximamente?

Absolutamente me encantaría ver a Lorena. Es la host de Liga 90's. Me encanta.

Ama lo que hace, ama su trabajo, y la liga que hostea tiene un formato que propone y suma. Además, tiene una gran presencia y vozarrón.

