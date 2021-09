Recordar la dificultad de aquellos primeros momentos cuando empezaba como host de Red Bull Batalla, la ansiedad y la vulnerabilidad ante un público en ocasiones demasiado riguroso, en contraste con un presente en el que siente un cariño constante, ha sido para ella una de las recompensas más gratificantes de escribir este libro que promete convertirse en toda una referencia en el mundo del freestyle. «Al final creo que estoy aquí y he vivido cosas tan bonitas porque las cosas se han ido dando de una manera determinada. No cambiaría nada de mi trayectoria, no cambiaría ninguna pieza, porque si hubiera hecho las cosas de otra manera, quizás no sería todo tan fascinante como lo está siendo», reflexiona emocionada.