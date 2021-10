Descubre a la breaker Randi “Rascal” Freitas

A los 34 años, Randi "Rascal" Freitas disfruta del tipo de carrera con la que sueña la mayoría. La breaker siguió un camino poco convencional que ha dado sus frutos: Se unió a crews predominantemente masculinas donde a menudo era la única B-Girl. Luego empezó a actuar hasta compartir el escenario con estrellas como Justin Timberlake. Pero Freitas pasó por años de dudas y tanteos antes de encontrar su camino.

"Nunca pensé en la danza como una carrera... hasta bastantes años después", dice por teléfono, y admite que al principio solo fue una válvula de escape durante una infancia difícil. "Pasé por un periodo en el que no sabía cómo expresar o compartir lo que estaba viviendo por dentro".

Ser lesbiana y abrirse camino como mujer en una escena dominada por los hombres fue todo un reto. Pero Freitas dice que salir del armario y abrazar su homosexualidad hizo que su arte fuera más fluido. En la actualidad forma parte del comité olímpico de USA Breaking, donde trabaja para crear entornos más seguros y éticos para bailarinas como ella. Además, ha participado en una película que se estrenará pronto.

Freitas es la prueba de que ser fiel a sí misma y vivir lo que ella llama una "existencia más ruidosa" le ha abierto las puertas del éxito.

En esta entrevista la artista habla sobre sus comienzos como bailarina, su trayectoria vital y profesional y su trabajo por la comunidad LGBT.

Retrato de Randi “Rascal” Freitas © Maximilian Contreras (photo) and Wondaslick (calligraphy)

He leído que tuviste una infancia difícil y que el baile era para ti una válvula de escape. ¿Cómo fueron tus comienzos en el breaking?

Bailaba en casa y con los amigos antes de considerarme bailarina. Mi primera vía de escape fue la música. Como has leído, había problemas en casa y me encerré en la música. Como no sabía cantar ni tocar un instrumento, mi forma de escape era la danza. Me gustaba mucho el deporte y antes de los partidos de fútbol bailábamos juntos todo el equipo. Nunca consideré la danza como una carrera o algo en lo que formarme hasta más adelante. Al principio solo era una vía de escape. Pasé por un periodo en el que no sabía cómo expresar o compartir lo que estaba viviendo por dentro.

¿Cuándo te diste cuenta de que podías ser una bailarina profesional? ¿Cuándo empezaste a formar parte de una crew?

En la universidad fui a un concierto de Roots, allí vi a los B-Boys en acción, fue la primera vez que vi el breaking en directo. Me enamoré de esa forma de baile, pero empecé a entrenar cuando tenía 24 años. Dos años más tarde fui a vivir a Los Ángeles, y fue entonces cuando tomé la decisión de dedicarme a la danza. Durante mucho tiempo traté de apaciguar a la gente y me mentía a mí misma. Pensaba que volvería a estudiar y que encontraría otra carrera. En el fondo sabía que no quería eso, pero pensaba que era lo que la familia y los amigos querían oír. Tardé un tiempo en reconocer que era una artista.

¿Cómo ha sido la experiencia de ser lesbiana en la escena del breaking?

A menudo sientes que el interés de los hombres por ti es de tipo sexual. Pensaba que si salía del armario, el apoyo de los B-Boys se acabaría porque la única razón por la que sentía que me apoyaban era la posibilidad de tener una aventura conmigo. La homofobia que existe en la escena del breaking no me ayudaba a ser yo misma. Me costó algunos años y finalmente decidí que si quería bailar y ser una artista completa, entonces tenía que aceptar cada parte de mí. Me sentí mejor cuando no escondía mi condición, llevaba a mi novia a los espectáculos… fue un proceso lento. El wacking y el house es un mundo más abierto y permisivo que el breaking.

Randi © Prncejonb

¿En qué te conviertes cuando bailas? ¿Quién es Rascal?

Sin duda, me transformo en Rascal, un personaje juguetón, pero no demasiado simpático. Es un equilibrio entre la energía masculina y femenina. Las batallas te pueden llevar hacia el lado masculino, pero creo que tienes mucha fuerza si te apoyas en la feminidad. La sociedad nos dice que la feminidad es una cosa, pero puede ser mucho más.

¿El nombre de Rascal (Bribona) lo elegiste tú?

Mi primera crew me puso ese nombre. Mi primer nombre en el breaking fue “Subtle” (Sutil). A medida que mi estilo evolucionaba y batallaba más, la gente me decía: "No eres nada sutil" (se ríe).

Has bailado junto a artistas como Justin Timberlake. ¿Cuándo fuiste consciente de que “lo habías logrado”?

En estos momentos estoy en el mejor trabajo de mi vida, una película. Está siendo una experiencia increíble. Cuando era niña veía películas como "Save the Last Dance" y "You Got Served"... El ambiente de trabajo es increíble: me están dirigiendo tres hermosas y poderosas coreógrafas. Tres maravillosas mujeres negras. Estoy aprendiendo mucho y confío en hacer la labor de coreógrafa algún día.

Sé que impartes clases de coreografía. ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar?

Hago un programa por internet a través de Zoom. La idea surgió durante la pandemia, yo estaba dando algunas clases gratuitas de Instagram Live. Pregunté si alguien quería un programa de enseñanza y obtuve una gran respuesta. Algunos de mis estudiantes llevan conmigo un año, ver el crecimiento ha sido increíble. Gente que ni siquiera quería hacer un vídeo de presentación de ahora se marcan giros sobre la cabeza y congelaciones.

Es muy estimulante ver cómo la gente crece por sí misma. Mis estudiantes confían mucho en mí, invierten en mí su tiempo, su cuerpo y su dinero. Es una gran lección de humildad. Ahora me gustaría dirigir un estudio.

¿Cuáles son los estereotipos más erróneos que has escuchado sobre el breaking?

Creo que un gran error es pensar que las B-Girls no han formado parte de la historia. Hay pasos en el breaking que fueron inventados por nosotras. A veces parece que solo han estado presentes los hombres. Incluso alguien como DJ Kool Herc, cuando organizó una fiesta para su hermana, ¡ella estaba allí recogiendo dinero en la puerta! Ser una B-Girl no es algo nuevo, han estado presentes desde el primer día. Otro concepto erróneo es que la gente piensa que el breaking solo son cabriolas, pero hay muchas sutilezas que pasan desapercibidas para los que no están en la escena.

¿Qué sabes ahora que te habría gustado conocer cuando eras más joven?

Creo que me diría a mí misma que fuera más amable conmigo en el proceso de aprendizaje. Me mudé a Los Ángeles y no sabía lo que había que hacer en cuanto a fotos y maquillaje, ni lo que había que llevar a las audiciones. Me frustré muy pronto y me perdí muchas alegrías. Me mudé tarde a Los Ángeles... 26 años es tarde para una bailarina. Ojalá no me hubiera presionado tanto por eso. Todavía tengo mucho margen para mejorar. Si me hubiera mudado más joven habría sido un desastre. He visto cómo se estrellaban las más jóvenes que yo.