La Final Internacional llevó a los participantes a un espacio virtual, a la dimensión del flow. En la batalla final a modo de escenario y temática vimos a Rapder y Skone competir primero en el desierto y luego en un espacio ártico. Rapder dijo minutos después de hacerse con el cinturón: «En la final me olvidé de Skone totalmente y me enfoqué en lo que tenía que hacer, clavar punchlines y centrarme en la temática.»

La Final Internacional llevó a los participantes a un espacio virtual, a la dimensión del flow. En la batalla final a modo de escenario y temática vimos a Rapder y Skone competir primero en el desierto y luego en un espacio ártico. Rapder dijo minutos después de hacerse con el cinturón: «En la final me olvidé de Skone totalmente y me enfoqué en lo que tenía que hacer, clavar punchlines y centrarme en la temática.»

La Final Internacional llevó a los participantes a un espacio virtual, a la dimensión del flow. En la batalla final a modo de escenario y temática vimos a Rapder y Skone competir primero en el desierto y luego en un espacio ártico. Rapder dijo minutos después de hacerse con el cinturón: «En la final me olvidé de Skone totalmente y me enfoqué en lo que tenía que hacer, clavar punchlines y centrarme en la temática.»

En la final me olvidé de Skone totalmente, me enfoqué en clavar punchlines y en la temática

En la final me olvidé de Skone totalmente, me enfoqué en clavar punchlines y en la temática

En la final me olvidé de Skone totalmente, me enfoqué en clavar punchlines y en la temática