El rapero Bakersteez habla sobre cómo llevar el hip-hop a las calles de Jamaica.

No seríamos fieles a la historia si dijésemos que Bakersteez fue el primero en hacer rap en Jamaica. Artistas como Five Steez comenzaron a experimentar con este sonido hace ya una década. Aunque Bakersteez asegura que sus influencias no vienen de Jamaica, sino de EEUU. “Escuchaba rap, gente como Lil Wayne , Future y 50 Cent . Esa gente… No sabía quién era Five Steez. Solo sabía quien era yo”.