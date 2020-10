"La accesibilidad da alas a los jugadores discapacitados"

Mi configuración de juego es diferente a la del jugador medio; tiene como objetivo optimizar mis limitadas capacidades físicas. La única función muscular que me queda ahora está en mis manos y dedos, por lo que encontrar la solución correcta para que el juego funcione para mí lleva tiempo y esfuerzo, no es un proceso instantáneo. Afortunadamente, la organización benéfica de juegos Special Effect me ayudó a crear la configuración perfecta. Mi controlador adaptado para PS4 tiene botones más fáciles de pulsar, alta sensibilidad de stick analógico, y descansa sobre un soporte impreso en 3D. Estas adaptaciones me permiten jugar durante períodos más largos a pesar de mis limitados niveles de energía y fatiga. También utilizo un adaptador Titan One que permite a los jugadores utilizar su controlador preferido en cualquier consola. El adaptador también permite escribir scripts para crear sus propias funciones de accesibilidad, como la reasignación de botones o la asignación de botones a las diferentes direcciones del stick analógico. Ahora puedo correr a toda velocidad en los juegos empujando el stick izquierdo completamente hacia adelante en lugar de hacer clic en L3 (¡perfecto para deslizarse súper bien!)

The Last of Us Part II brindó un conjunto de herramientas de accesibilidad