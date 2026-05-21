Red Bull Batalla 5 Vidas regresa con un nuevo capítulo cargado de sorpresas y un line up impecable, donde el talento en la improvisación, decidirá quién se llevará el trofeo como uno de los campeones de este formato único.

Red Bull Batalla 5 Vidas regresa con un nuevo capítulo cargado de sorpresas y un line up impecable, donde el talento en la improvisación, decidirá quién se llevará el trofeo como uno de los campeones de este formato único.

Red Bull Batalla 5 Vidas regresa con un nuevo capítulo cargado de sorpresas y un line up impecable, donde el talento en la improvisación, decidirá quién se llevará el trofeo como uno de los campeones de este formato único.

El lanzamiento del Red Bull Batalla 5 Vidas - 7ª Edición Chile (2026) , será el miércoles 27 de mayo a las 12h (CHL) - 10h (MEX) - 18h (ESP). El video estará disponible en los canales oficiales: YouTube, Twitch, Instagram y TikTok.

El lanzamiento del Red Bull Batalla 5 Vidas - 7ª Edición Chile (2026) , será el miércoles 27 de mayo a las 12h (CHL) - 10h (MEX) - 18h (ESP). El video estará disponible en los canales oficiales: YouTube, Twitch, Instagram y TikTok.

Es muy simple: Red Bull Batalla 5 Vidas es un formato de resistencia e ingenio donde 5 MC's se enfrentan en rondas cortas de improvisación de 40 segundos, hasta agotar cinco oportunidades. En este formato, no hay espacio para réplicas así que cada punchline define el destino de los jugadores.

Es muy simple: Red Bull Batalla 5 Vidas es un formato de resistencia e ingenio donde 5 MC's se enfrentan en rondas cortas de improvisación de 40 segundos, hasta agotar cinco oportunidades. En este formato, no hay espacio para réplicas así que cada punchline define el destino de los jugadores.

Es muy simple: Red Bull Batalla 5 Vidas es un formato de resistencia e ingenio donde 5 MC's se enfrentan en rondas cortas de improvisación de 40 segundos, hasta agotar cinco oportunidades. En este formato, no hay espacio para réplicas así que cada punchline define el destino de los jugadores.