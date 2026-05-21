Red Bull Batalla 5 Vidas regresa con un nuevo capítulo cargado de sorpresas y un line up impecable, donde el talento en la improvisación, decidirá quién se llevará el trofeo como uno de los campeones de este formato único.
El lanzamiento del Red Bull Batalla 5 Vidas - 7ª Edición Chile (2026), será el miércoles 27 de mayo a las 12h (CHL) - 10h (MEX) - 18h (ESP). El video estará disponible en los canales oficiales: YouTube, Twitch, Instagram y TikTok.
El formato de Red Bull Batalla 5 Vidas.
Es muy simple: Red Bull Batalla 5 Vidas es un formato de resistencia e ingenio donde 5 MC's se enfrentan en rondas cortas de improvisación de 40 segundos, hasta agotar cinco oportunidades. En este formato, no hay espacio para réplicas así que cada punchline define el destino de los jugadores.
Aquí, la música juega un papel clave, ya que antes de cada enfrentamiento, los competidores tienen el poder de elegir la base musical sobre la que van a improvisar. Es decir, marcarán la pauta al DJ, añadiendo un toque más personalizado a cada batalla. Los participantes tendrán que adaptarse rápido y tomar la mejor decisión que marcará la diferencia entre seguir participando o perder todas sus vidas y quedar eliminados.