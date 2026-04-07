Red Bull Batalla anuncia un CAMP abierto al público en Santiago de Chile

En el marco de la

Final Internacional 2026 de Red Bull Batalla, Santiago se convertirá en el epicentro del freestyle y no lo hará solo sobre el escenario:

Como parte de la celebración, se llevará a cabo

un CAMP abierto al público

en pleno corazón de la ciudad. Tres días de actividades, encuentros y cultura viva, liderados por los protagonistas del movimiento.