Red Bull Batalla anuncia un CAMP abierto al público en Santiago de Chile

En el marco de la Final Internacional 2026 de Red Bull Batalla, Santiago se convertirá en el epicentro del freestyle y no lo hará solo sobre el escenario: Como parte de la celebración, se llevará a cabo un CAMP abierto al público en pleno corazón de la ciudad. Tres días de actividades, encuentros y cultura viva, liderados por los protagonistas del movimiento.
Desde el miércoles 08 al viernes 10 de abril, la Plaza Oriente del Centro GAM será el punto de encuentro entre los amantes del freestyle, algunos de los MC’s más relevantes de la historia de la disciplina y otros curiosos que quieran conocer de fondo el movimiento.
¿DONDÉ SERÁ?
El CAMP se desarrollará en:
Plaza Oriente, Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago de Chile
Las actividades se realizarán en jornadas de tarde, entre las 15:00 y las 19:00 horas, distribuidas en bloques que incluyen talleres, paneles, exhibiciones y contenidos especiales.
AGENDA COMPLETA DEL CAMP
Miércoles 8 de abril
- 15:00 – 16:00 | Taller de Flow: Una mirada de mucho movimiento (Workshop) Impartido por Mecha
- 16:30 – 18:00 | Arkano analiza su Final Internacional: Revive la Final Internacional 2015 con su campeón (Watch Party) Revisión conjunta entre Arkano, Tom Crowley y Jota
Jueves 9 de abril
- 15:00 – 16:00 | Taller de Respuestas: Respondiendo con ingenio en tiempo real (Workshop) Impartido por Marithea
- 16:30 – 17:30 | Show de freestyle de la nueva generación (Exhibición) Participan: Dani VK, Exe y Azuky
- 18:00 – 19:00 | ¿Qué camino está tomando el freestyle? (Panel) Foro abierto con Aczino, Skone, JeyP el Residente y Rocío Zarazaga
Viernes 10 de abril
- 15:00 – 16:00 | Taller de puesta en escena: El arte de conectar dominando el escenario (Workshop) Impartido por Invert
- 16:30 – 17:30 | 20 años de Red Bull Batalla: Conversatorio con tres campeones internacionales (Panel) Conversatorio con Frescolate, Link One y Noult
- 18:00 – 19:00 | 7 to Punch: Formato abierto y de inscripción libre (Exhibición abierta) Participan: Invert, Enfabeats
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
El CAMP contará con la participación directa de MC’s, hosts, productores y figuras clave de la historia y presente del freestyle:
- Aczino
- Skone
- JeyP el Residente
- Rocío Zarazaga
- Arkano
- Tom Crowley
- Jota
- Dani VK
- Exe
- Marithea
- Mecha
- Invert
- Link One
- Hadrian
- Noult
- Frescolate
- Enfabeats
Todos ellos no solo estarán presentes, sino que liderarán talleres, conversaciones y dinámicas, acercando su experiencia al público de forma directa.
¿QUIÉN PUEDE IR AL CAMP?
El CAMP es abierto al público y gratuito, con acceso por orden de llegada.
El ingreso estará disponible hasta completar aforo, por lo que se recomienda asistir con anticipación a cada actividad.
Este espacio busca reforzar el vínculo entre la comunidad y la cultura freestyle, ofreciendo una experiencia cercana, formativa y participativa en la antesala de la gran Final Internacional 2026 de Red Bull Batalla. Un punto de encuentro donde la historia, el presente y el futuro del freestyle se cruzan en tiempo real.