La tarima ardió, el público rugió y las barras volaron como metralla lírica en una noche que dejó momentos memorables para el freestyle regional. La final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026, celebrada la noche del sábado 7 de marzo en Santo Domingo, coronó al hondureño Androide como campeón tras una jornada cargada de rimas filosas, réplicas encendidas y un público dominicano que vivió cada batalla como si fuera propia.

El MC catracho se llevó el cinturón tras una noche en la que mostró temple, flow y una mentalidad fría para resolver cada round sobre el escenario. Entre patrones, ingenio y respuestas afiladas, Androide terminó conquistando al público dominicano, que desde sus primeras rimas lo adoptó como uno de los favoritos de la velada.

"Literalmente siento que esto no está siendo realidad. Estoy buscando a alguien que me pellizque desde hace rato.” Androide

El campeón reveló que su clasificación a la regional llegó en uno de los momentos más difíciles de su vida, lo que hizo que el triunfo tuviera un significado aún más profundo.

“Esa rima final salió de las palabras más sinceras que he tenido en mi vida.” Androide

Con esta victoria, Androide se convierte en el representante de Honduras para la próxima instancia internacional de la competencia, un reto que asume con hambre de gloria y mentalidad de campeón.

“Desde el 2007 un hondureño no representa al país. Eso me motiva todavía más.” Androide

La próxima gran parada será la final internacional programada para el 11 de abril en Chile, un escenario al que el MC asegura que llegará con la misma estrategia que le dio resultado en Santo Domingo: paciencia, respeto y máxima concentración en cada barra.

Pero más allá del título, el triunfo tiene un motor personal que lo impulsa. Antes de subirse al avión se prometió a sí mismo que quería que cuando su hija naciera, pudiera verlo como campeón”

Durante la jornada, el público dominicano fue clave para elevar la intensidad de cada enfrentamiento. Androide no dudó en reconocer la vibra del público local, al que calificó con la máxima puntuación posible… y más.

“Desde mi primera batalla vi a la gente mirándome a los ojos diciéndome "tú puedes". Esa energía dominicana tenía años queriendo sentirla. Androide

La noche terminó con un campeón emocionado, un público encendido y una nueva historia escrita en el circuito del freestyle. Ahora, Androide afila sus barras para el próximo round internacional, con la mira puesta en seguir rompiendo tarimas y dejando el nombre de Honduras en lo más alto del movimiento.